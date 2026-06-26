LIVE Hitteblog I Evenementen massaal afgelast, code rood geldt ook zaterdag
Het wordt extreem heet vandaag in Brabant. Het KNMI heeft voor de het eerst in de geschiedenis code rood afgegeven. Het dagrecord is inmiddels verbroken. Nooit eerder was het zo warm op 26 juni. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.
Liveblog
Je zal maar trouwen met dit weer: Wilco en Ruud doen het
Bruiloftsgasten wachten bij restaurant Koks in Gemert op Wilco en Ruud die vandaag gaan trouwen. Hoe houden ze het vol in pak? "Niet!" roepen de gasten lachend met het zweed op hun voorhoofd.
Lees het uitgebreide verhaal van een hele hete bruiloft later vandaag op Omroep Brabant.
Het regent afgelastingen: deze evenementen gaan niet door
Het aantal evenementen en andere activiteiten dat vanwege de extreme warmte wordt geschrapt wordt steeds groter. Op verschillende plekken hebben organisaties zelf de knoop doorgehakt. Op andere plekken greep de gemeente in door de vergunning in te trekken.
Een overzicht van de evenementen waarvan op dit moment bij de redactie bekend is dat ze niet doorgaan. Aanvullingen? Mail ze naar [email protected].
Eindhoven de heetste
In Eindhoven werd om 14:40 uur een temperatuur gemeten van 38,2 graden. Daarmee was het op dat moment de warmste plek van Nederland.
Dit festival gaat wel door, maar is uitverkocht
Heel veel festivals en evenementen in Brabant worden vanwege de hitte afgelast, maar Brew@thezoo in Safaripark De Beekse Bergen gaat vrijdagavond wel door. Rens Willemsen, directeur van Beekse Bergen heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen maar ziet geen reden het festival af te gelasten: "We staan in nauw contact met de gemeente, maar we zitten hier in een groen bosrijk gebied met heel veel schaduw. Omdat 80 procent op de fiets komt hebben ze besloten dat we doorkunnen met het evenement."
Voor liefhebbers van bier is er slecht nieuws: het festival is uitverkocht. Willemsen is op dit moment liever op zijn werk dan thuis. "Ik woon in een huis van 100 jaar oud, maar ik vond het in ons park aangenamer dan thuis haha."
Ook zaterdag code rood vanwege extreme hitte in Brabant
Code rood is door extreme hitte verlengd in heel Brabant. Ook voor zaterdag geldt tot negen uur 's avonds het weeralarm. Op de het heetste punt in Brabant is het op dit moment 37,6 graden. Die temperatuur werd om 14:30 gemeten in Eindhoven.
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Zaterdag geen helikopters vanuit Gilze-Rijen naar Den Haag
Vliegbasis Gilze-Rijen blijft zaterdag gesloten. Er zouden zaterdag drie helikopters vanaf Gilze-Rijen naar Den Haag vertrekken om deel te nemen aan Veteranendag in Den Haag. Nu de gemeente Den Haag de festiviteiten heeft afgelast, blijven de helikopters aan de grond. Vanuit Gilze-Rijen zouden een Chinook, een Cougar (zie foto) en een Apache opstijgen.
Geen Knoerttoernooi in Wintelre, wel feest
Er wordt zaterdag niet gevoetbald in Wintere. Het jaarlijkse Knoerttoernooi gaat niet door. "In samenspraak met de GGD hebben we besloten het toernooi af te lassen vanwege de verwachte hitte. We balen hier enorm van, maar de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers staan voorop." Zo laat de organisatie weten. Het goeie nieuws: het feest gaat wel gewoon door. "Er is voldoende schaduw, een gezellig terras en natuurlijk is er ook een frietkraam aanwezig."
Kermis Boxmeer begint later
De kermis in Boxmeer op vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni opent pas om zes uur 's avonds vanwege extreme hitte. Burgemeester Marieke Moorman heeft dit besloten om de veiligheid en gezondheid van bezoekers en exploitanten te beschermen.
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Hoogste temperatuur in Brabant nu 37 graden
Om 13.50 uur werd de hoogste temperatuur in Brabant gemeten op vliegbasis Eindhoven. Daar stond de thermometer op 37 graden. In Gilze-Rijen steeg het kwik naar 36,3 graden, in Woensdrecht was het op dat tijdstip 35,9. In Volkel 36 graden. Dat is te lezen op de live waarnemingenpagina van het KNMI.
Sporten met de airco
Druk is het niet op deze keihete vrijdag in de sportzaal van de Fysioclub. De meeste mensen zijn thuisgebleven. Toch is het ideaal weer om te bewegen. Binnen dan. "Sporten in de airco is heel aangenaam", aldus een medewerkster van de fysiotherapiepraktijk in het stadion van Helmond Sport. De thermometer in de zaal geeft 20,8 graden aan. "Blijf wel voldoende drinken", geeft ze nog als tip mee.
De Efteling sluit aantal buitenattracties
De Efteling sluit vrijdag zeker tien buitenattracties voor bezoekers door de extreme hitte. Door code rood zijn ook horeca en winkels dicht, laat het attractiepark in Kaatsheuvel weten. Het gaat om onder andere de volgende attracties: Hooghmoed, schommelschip Halve Maen, Joris en de Draak, Vliegende Hollander en De Zes Zwanen.
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Midden in de huiskamer fantaseren over de zee
Het is niet alleen kommer en kwel op deze keihete dag. Christel van Hirtum mailde ons met tip om de warme dagen beter door te komen.
"Ik zet altijd een campingstoel met water én wind doorlatende zitting/rugleuning binnen en de ventilator aan de achterkant. Dit is zoveel fijner dan in een warme stoel en met mijn ogen dicht fantaseer ik dat ik aan zee lig."
'Bij ons in Brabant' ook afgelast
Het eerste concert van 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion gaat niet door. Dat maakt de organisatie achter de concerten vrijdagmiddag bekend.
"De afgelopen dagen hebben we, samen met de gemeente Eindhoven, de veiligheidsdiensten en alle betrokken partners, alles op alles gezet om de show op een veilige manier door te laten gaan. Er is dag en nacht gewerkt aan een uitgebreid hitteplan, extra voorzieningen en aanvullende veiligheidsmaatregelen. We hadden er alle vertrouwen in dat we jullie een mooie én veilige avond konden bezorgen.
Ondanks al deze inspanningen heeft de gemeente helaas moeten besluiten de vergunning in te trekken. Hierdoor hebben wij geen andere keuze dan de show af te gelasten.
Dit besluit raakt ons diep. Maandenlang is er met veel passie en toewijding toegewerkt naar deze editie. We begrijpen dan ook dat dit
voor veel bezoekers een enorme teleurstelling is.
We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en het begrip. Alle bezoekers die een ticket hebben gekocht, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht over de verdere afhandeling. We begrijpen dat hier veel vragen over zijn, maar willen iedereen geruststellen dat de tickets zorgvuldig en netjes worden afgehandeld. We vragen hiervoor om begrip en geven ons team de ruimte om dit proces zorgvuldig af te ronden.
Over de geplande show van zaterdag kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we iedereen direct via onze website en officiële socialmediakanalen.
Dank voor jullie begrip.
Donderdag was de hoop nog dat het concert met alle genomen maatregelen door zou kunnen gaan.
Geen evenementen in Den Bosch door hitte
De gemeente ’s-Hertogenbosch trekt vandaag de evenementenvergunning in van drie geplande evenementen. Het gaat onder andere om Festival Trek in het Zuiderpark en Drijf-in Bioscoop op Het Frontier in de Groote Wielen. De gemeente bekijkt nog wat het doet met de vergunningen voor evenementen verder dit weekend en neemt daar op zo kort mogelijke termijn een besluit over.
Oppompverbod in Oost-Brabant
Waterschap De Dommel breidt vanaf zaterdag het oppompverbod uit. Alleen uit de Dommel mag nog water worden opgepompt. Door het warme weer verdampt water en dalen de waterpeilen snel. Vooral in het zuiden van het land moeten de waterschappen daarom maatregelen nemen. Zo heeft Brabantse Delta, dat het westelijk deel van Brabant beheert, ook op diverse plekken een onttrekkingsverbod ingesteld.
Vorige maand maakte de provincie al strengere regels voor beregening bekend.
Spoorpark LIVE gaat vrijdag niet door vanwege code rood
Spoorpark LIVE in Tilburg gaat vrijdag niet door, dat laat de organisatie weten. Burgemeester Fleur Gräper heeft de vergunning ingetrokken vanwege code rood. “Zo’n beslissing nemen we niet over een nacht ijs”, laat een woordvoerder van de gemeente Tilburg weten. Lees hier meer.
Festival 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion in Eindhoven gaat vooralsnog wel door. Dat liet een woordvoerder van de gemeente Eindhoven vrijdagmiddag desgevraagd weten.
Gratis waaiers op Eindhoven Airport
Wie vandaag vanaf Eindhoven Airport vertrekt krijgt een gratis blauwe waaier van de luchthaven. Er wordt momenteel gewerkt aan een grote verbouwing van de aankomst- en vertrekhal. Er is geen airco waardoor het warm is bij de gates. De waaier brengt enige verkoeling voor de reizigers.
Midden op de dag naar het theater
Het theatercafé in Oss is vandaag geopend voor mensen die thuis geen verkoeling hebben. Tussen twaalf uur en half zes ’s middags kunnen bezoekers gebruik maken van de airco. Water staat klaar, maar de bar blijft gesloten.
Lees hier meer.
Heetste 26 juni ooit gemeten
In Woensdrecht is de temperatuur vrijdagochtend om 11:10 uur gestegen tot 34,4 graden. Zo'n hoge temperatuur is op 26 juni niet eerder gemeten in ons land, dat meldt WeerOnline. Het vorige record stond op 34,1 graden en werd in 1976 gemeten in het Gelderse Hupsel. Om 12:00 uur stond de thermometer in Woensdrecht op 35,1 graden.
Geen kermis in Heesch
De gemeente Bernheze heeft donderdagavond besloten alle evenementen van vandaag af te gelasten vanwege code rood. Dat betekent dat de kermis die vandaag in Heesch zou starten gesloten blijft. Ook de weekmarkten Nistelrode en Heeswijk-Dinther gaan niet door.
Of de kermis zaterdag wel open kan, maakt de gemeente later bekend.
Bouwbedrijf Heijmans legt veel projecten stil vanwege de hitte
Bouwbedrijf Heijmans verwacht dat de werkzaamheden voor een aanzienlijk aantal projecten vrijdag worden stilgelegd vanwege de hitte. Een woordvoerder van het bedrijf waarvan het hoofdkantoor in Rosmalen staat legt uit dat de keuze bij projectleiders afzonderlijk ligt, maar dat de bedrijfstop heeft benadrukt dat veiligheid en gezondheid belangrijker zijn dan de voortgang van een project.
Volgens de woordvoerder is een algemeen beeld niet te geven, ook omdat per regio en werkplek de temperaturen verschillen. "Veiligheid en gezondheid staan daarbij voorop. Maar er kan bijvoorbeeld gekeken worden of in de planning geschoven kan worden tussen binnen- en buitenwerkzaamheden", geeft de woordvoerder aan. Volgens cao-afspraken stopt bij temperaturen boven de 35 graden sowieso al het werk in de volle zon, zoals asfalteren of dakdekken.
Koninklijke Heijmans N.V. is een van de grootste bouw- en infrastructuurbedrijven van Nederland.
Een zomerse snack of een frisse duik, zo beleven dieren in de Beekse Bergen code rood
De dieren in de Beekse Bergen worden in deze hete dagen extra in de gaten gehouden. Veel van de dieren, zoals giraffen en rode panda's, krijgen bevroren snacks om op een smakelijke manier af te koelen. Andere dieren zoeken juist zelf de verkoeling op: otters, tijgers en hyena’s zijn bijvoorbeeld regelmatig in en rond het water te vinden voor een frisse duik.
De Beekse Bergen sluit vandaag om 17:00 uur de deuren. Niet vanwege de hitte, maar omdat later vandaag het festival Brew@theZoo plaatsvindt op het safaripark. Lekker een bierproeven tussen de wilde dieren. Het festival is uitverkocht. Er zijn wel speciale maatregelen genomen vanwege de warmte.
De aap die dit weekend uit de Beekse Bergen ontsnapte is nog steeds niet gevonden, liet het safaripark vrijdagochtend weten
Hitte houdt langer aan, maar er is hoop
Met temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden wordt het afzien deze vrijdag. Maar ook zaterdag kan de temperatuur, vooral richting de grens met Limburg, die kant opgaan. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen. Maar er is ook goed nieuws. "Komende week wordt heel aangenaam." Lees het weerbericht hier.
Bijzonder reisadvies ANWB: 'neem een paraplu mee'
De ANWB geeft vrijdagochtend een wel heel bijzonder reisadvies. 'Neem een paraplu mee.' Niet vanwege verwachte regen, maar mocht je met pech langs de weg komen te staan, biedt een paraplu je bescherming tegen de felle zon. De verkeersdienst waarschuwde eerder al niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.
Zoek een koel plekje op
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) kwam donderdag met het advies om vandaag binnen te blijven, maar daar kwam de weerdienst later weer op terug. In huis kan de temperatuur enorm oplopen, zo weet ook Maartje uit Eindhoven. Bij haar op de bank tikte de thermometer deze week de 50 graden aan.
De KNMI meldt vrijdagochtend op de site: "Het gebruikelijke advies bij code rood voor andere weerfenomenen is blijf binnen. Maar dit is voor het eerst dat we code rood geven voor extreme hitte, dus we zijn aan het leren. In Zuid-Europa wordt bij dit soort hitte geadviseerd binnen te blijven, maar ons land is daar niet op gericht. Daarom hebben we ons advies gisteren aangepast naar zoek een koele plek."
Afkoelen en een drankje doen of toch niet
Als het ergens lekker koel is op een hete dag als vandaag, is het wel in de supermarkt. De Jumbo in Schijndel speelt daar heel handig op in. Tussen 10:00 uur en 16:00 uur ben je van harte welkom om te komen afkoelen in de winkel aan het Sint-Jorisplein. Er staat een koel drankje op je te wachten.
Waar je geen drank kunt halen vandaag en morgen is de Gall & Gall. Niet omdat het te heet is, medewerkers van tientallen drankwinkels leggen vrijdag en zaterdag het werk neer. Op vrijdag vooral in de zuidelijke provincies, zaterdag in de rest van het land. De stakers voeren vrijdag actie tijdens de landelijke actiedag van de FNV tegen de afbraak van de sociale zekerheid in Eindhoven, zaterdag sluiten stakende werknemers aan in Rotterdam. Moedermaatschappij Ahold wil zondagstoeslag voor de werknemers halveren.
Bij Gall Gall werken ongeveer 1.800 werknemers verspreid over circa 600 filialen in Nederland.
Buitenbad Best gesloten
Even een frisse duik nemen in het zwembad zit er vandaag in Best niet. Het opluchtzwembad De Dolfijn blijft vrijdag dicht. Dit laat de gemeente weten. "We nemen deze maatregel om bezoekers, onze jonge gasten en medewerkers te beschermen."
Wie zwemmen wil in Valkenswaard moet opschieten. Zwembad De Wedert in Valkenswaard paste openingstijden donderdag aan, omdat er niet genoeg personeel is om de veiligheid te waarborgen, juist nu het door de hitte erg druk is. Tijdens de drukte van woensdag ontstonden er spanningen en ging een groepje jongeren met elkaar op de vuist.
Volgens de gemeente is de maatregel noodzakelijk om bezoekers van jong tot oud een veilige omgeving te blijven bieden. Burgemeester Corine van Overdijk noemt het “ontzettend vervelend” dat het zwembad op warme dagen juist minder lang open kan zijn, maar benadrukt dat veiligheid voorop staat.
Wie vandaag wil zwemmen in Valkenswaard, moet opschieten. Om 12:00 uur sluit het zwembad de deuren al.
Code rood
Het KNMI heeft voor vandaag een weeralarm (code rood) afgegeven voor extreme hitte. Alleen in het noorden van het land en in Zeeland geldt code oranje, in het Waddengebied code geel. Brabant mag zich net als gisteren opmaken voor de hoogste temperaturen in het land. Donderdag liep de thermometer bij het meetstation in Gilze-Rijen op tot 34,7 graden. Of het temperatuurrecord vandaag wordt verbroken blijft de vraag. Op 25 juli 2019 werd in Gilze-Rijen het 40,7 graden. de hoogste temperatuur ooit in Nederland. Vandaag kan de temperatuur oplopen tot 39 graden. Veel scholen blijven vrijdag dicht vanwege de warmte.
Zaterdag blijft code oranje in het hele land van kracht, m.u.v. de Waddeneilanden.