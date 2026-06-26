LIVE Hitteblog I Evenementen massaal afgelast, code rood geldt ook zaterdag

13:11

Het eerste concert van 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion gaat niet door. Dat maakt de organisatie achter de concerten vrijdagmiddag bekend.

"De afgelopen dagen hebben we, samen met de gemeente Eindhoven, de veiligheidsdiensten en alle betrokken partners, alles op alles gezet om de show op een veilige manier door te laten gaan. Er is dag en nacht gewerkt aan een uitgebreid hitteplan, extra voorzieningen en aanvullende veiligheidsmaatregelen. We hadden er alle vertrouwen in dat we jullie een mooie én veilige avond konden bezorgen.

Ondanks al deze inspanningen heeft de gemeente helaas moeten besluiten de vergunning in te trekken. Hierdoor hebben wij geen andere keuze dan de show af te gelasten.

Dit besluit raakt ons diep. Maandenlang is er met veel passie en toewijding toegewerkt naar deze editie. We begrijpen dan ook dat dit

voor veel bezoekers een enorme teleurstelling is.

We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid en het begrip. Alle bezoekers die een ticket hebben gekocht, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht over de verdere afhandeling. We begrijpen dat hier veel vragen over zijn, maar willen iedereen geruststellen dat de tickets zorgvuldig en netjes worden afgehandeld. We vragen hiervoor om begrip en geven ons team de ruimte om dit proces zorgvuldig af te ronden.

Over de geplande show van zaterdag kunnen we op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we iedereen direct via onze website en officiële socialmediakanalen.

Dank voor jullie begrip.

Donderdag was de hoop nog dat het concert met alle genomen maatregelen door zou kunnen gaan.