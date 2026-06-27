Afkoelen en hydrateren in de supermarkt: ‘Nog een keer boodschappen doen'

De beste plek om even af te koelen is misschien wel de supermarkt. Terwijl het buiten 38 graden is, is het in de Jumbo in Schijndel 22 graden. De supermarktmanager ziet dat mensen meerdere keren per dag langskomen om even af te koelen. En iedereen krijgt een gratis drankje. “Het is belangrijk om goed te hydrateren.”

Afkoelmoment ‘Keurig’, ‘nou heerlijk’, ‘Dit vind ik wel luxe’ en ‘fijn dat ze hier op de medemens letten’, zijn enkele reacties van de klanten die een watertje aangeboden krijgen. De lokale supermarkt wordt gebruikt als afkoelplek tijdens de extreme hitte van vrijdag en zaterdag. “Je ziet klanten echt puffen als ze binnenkomen”, zegt Michel de Hart, supermarktmanager. “Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met het aanbieden van een gratis drankje, het is namelijk belangrijk om goed te hydrateren.”

Bij de ingang staat een tafel met een aantal watertaps, hier kunnen bezoekers een bekertje water pakken. In de supermarkt loopt een medewerker met een karretje met ‘luxe’ water rond. Klanten worden aangesproken en krijgen water met citroen, limoen of munt.

“Hier zou ik nu wel willen wonen”, zegt een vrouw met een lach. In de supermarkt is het namelijk 22 graden. Een jong stel geniet ook van een afkoelmoment: “Het is wel even lekker hier. Ik ga zeker weten een extra rondje doen, honderd procent. Zo lang mogelijk hier zijn. En dan krijg je er ook nog een lekker drankje bij, top!”

Meerdere keren per dag in supermarkt

Bij de Jumbo in Schijndel zien ze dat mensen bewust de koelte even komen opzoeken. “Ik zie ook klanten meerdere keren per dag langskomen nu. En omdat bij ouderen de dorstprikkel minder goed werkt, willen wij ze stimuleren wat te drinken.” Volgens De Hart werkt het afkoelpunt ook verbindend. “Ze gaan even in gesprek met elkaar over bijvoorbeeld de hitte.”

Een vrouw die in het centrum van Schijndel woont, komt nu meerdere keren per dag bij de supermarkt. “Thuis is het binnen meer dan dertig graden, hier is het lekker koel en kan ik even tot mezelf komen.” Maar voor de meeste klanten was boodschappen doen "een noodzaak. De koelte is mooi meegenomen. En ik blijf wel wat langer hangen denk ik, even wat extra boodschappen meenemen.”

En wat vliegt de winkel uit met deze hitte? “Water, ijs, fruit en verse salades lopen hard”, weet De Hart te vertellen. Naast een barbecue wordt er deze dagen amper warm gekookt.