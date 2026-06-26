Provincie is blij met 'stevig' pakket maatregelen rondom stikstof

De provincie reageert positief op de nieuwe stikstofregels van het kabinet. Een van de maatregelen is dat Brabant zes zones van een kilometer rondom natuurgebieden krijgt waar boeren moeten vertrekken of hun bedrijf moeten vergroenen. Volgens gedeputeerde Wilma Dirken geven de plannen eindelijk duidelijkheid, “ook al zijn die pijnlijk”.

Het kabinet presenteerde vrijdagmiddag een grote stapel plannen die Nederland moeten helpen om een weg uit de stikstofcrisis te vinden. In de Kamerbrief van landbouwminister Jaimi van Essen staat bijvoorbeeld dat de uitstoot van stikstof in de landbouw in 2030 met 23 tot 25 procent moet zijn verminderd. Ook wordt er fors ingegrepen rond natuurgebieden. Daar komen zogenoemde bufferzones: gebieden van een kilometer rond een natuurgebied waarin boeren moeten verkassen of hun bedrijf moeten verduurzamen. Brabant krijgt zes van dit soort gebieden aangewezen. Het gaat om de Deurnsche Peel en Mariapeel, de Groote Peel, de Oisterwijkse Vennen, Kempenland-West, de Leenderbossen en Groote Heide en tot slot de Loonse en Drunense Duinen. Fors pakket

Daarnaast komen er ook kleinere bufferzones in de provincie. Daar gelden dezelfde strenge regels, maar dan voor agrariërs die tot 500 meter van het gebied zitten. Volgens de brief gaat het daarbij bijvoorbeeld om de Brabantse Wal, de Langstraat, de Regte Heide en de Strabrechtse Heide.

De provincie ziet dat er een fors pakket aan maatregelen op tafel ligt om het verlenen van stikstofvergunningen weer van het slot te halen. “We weten al jaren dat in Noord-Brabant een heel stevige opgave ligt. Het kabinetspakket bevestigt dat”, stelt gedeputeerde Wilma Dirken in een verklaring. “Dit pakket gaat zorgen dat Noord-Brabant open blijft.”

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