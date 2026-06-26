Concerten Bij ons in Brabant krijgen maandag herkansing na hittechaos

De stadionconcerten van Bij ons in Brabant zijn verplaatst naar maandagavond. Eerder ging er nog een streep door het evenement, dat eigenlijk op vrijdag en zaterdag in het Philips Stadion zou plaatsvinden. Door de extreme hitte werd op vrijdag de vergunning van het evenement ingetrokken, ook zaterdag bleek het niet veilig genoeg om de show door te laten gaan.

"Met ontzettend veel verdriet moeten we laten weten dat ook de show van zaterdag helaas is afgelast", schreef de organisatie eerder. "Wij hebben te horen gekregen dat de afgekondigde code rood ook voor zaterdag geldt. Daardoor zijn wij genoodzaakt ook de tweede show af te gelasten."

Vanwege de extreme warmte trok de gemeente de vergunning voor het concert van vrijdagavond eerder al in. De organisatie zette vervolgens in op extra veiligheidsmaatregelen om de show van zaterdag wél door te laten gaan, maar uiteindelijk kwam ook daar een streep doorheen.

Nieuwe datum

Met twee dagen opeenvolgende extreme hitte leek de concertreeks in het Philips Stadion dus definitief in het water te vallen. Maar vrijdagavond meldde de organisatie alsnog goed nieuws: “Na de twee enorme klappen van vanochtend hebben we alles op alles gezet om een nieuwe, veilige en verantwoorde datum te vinden”, schrijft de organisatie in een statement.

De organisatie van de stadionconcerten heeft bewust gekozen voor de maandag om het zekere voor het onzekere te nemen. “De weersvoorspellingen voor deze avond zijn zeer gunstig en na alles wat er vandaag is gebeurd, wilden we geen enkel risico meer nemen.”

Vergunning nog niet binnen

Opvallend is dat de organisatie meldt de vergunning voor maandagavond nog niet binnen te hebben. Die wordt op dit moment nog beoordeeld door de gemeente Eindhoven. "Op basis van de afstemming die we vandaag hebben gehad, verwachten we dat de vergunning aankomende maandag wordt verleend."

De line-up van het festival blijft maandag ongewijzigd. Nog steeds staan grote, voornamelijk Nederlandstalige artiesten zoals Bizzey, Tino Martin, Mart Hoogkamer en de Bankzitters op het programma. Bezoekers die een kaartje hadden krijgen of eerst een voucher of gelijk het hele bedrag teruggestort.



We er op maandag bij wil zijn moet opnieuw een kaartje zien te bemachtigen. De tickets voor de maandagshow gaan zaterdag in de verkoop. Volgens de organisatie waren de afgelopen dagen niet makkelijk. “We realiseren ons dat dit een intense en onverwachte dag is geweest. Ook voor ons team was dit zwaar.”