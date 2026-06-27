Efteling sluit de deuren eerder vanwege hitte, aantal attracties dicht

Wie zaterdag naar de Efteling gaat moet goed opletten. Het attractiepark in Kaatsheuvel sluit de deuren twee uur eerder dan gepland. Normaal zou de Efteling om acht uur 's avonds dichtgaan, zaterdag gaat het park om zes uur dicht.

Vrijdag was het park ook gewoon open en ging het om de normale tijd dicht. Dit leidde tot kritiek. “We hebben veel verblijfsgasten en daarom wilden we wel open om ze te kunnen ontvangen”, zei Steven van Gils van de Efteling gisteren. “We hebben er natuurlijk goed over nagedacht, maar we hebben in de Efteling genoeg verkoeling en binnen attracties met airco.”

Toch was er toen intern een hoop kritiek van personeel, erkent Van Gils. “Dat hebben we serieus genomen en we zijn vandaag (vrijdag, red.) een aantal keer bij elkaar gekomen om goed te kijken welke maatregelen we moeten nemen.” Zo zijn er in de loop van de dag meer dan tien attracties gesloten.

Vandaag zijn in ieder geval dicht vanwege het weer: Hooghmoed, schommelschip Halve Maen en de traptreintjes. Joris en de Draak gaat mogelijk later vandaag nog open.