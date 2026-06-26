Bloedhete Efteling toch open: ‘Het is gewoon niet te doen’
Rode gezichten, dichte attracties en puffende medewerkers, dat is het beeld vrijdagmiddag in de Efteling in Kaatsheuvel. Ondanks code rood en het advies om niet naar buiten te gaan, is het attractiepark gewoon open. Veel bezoekers hebben medelijden met de medewerkers. “Voor het personeel hadden ze beter kunnen sluiten.”
In lange broeken staan medewerkers bij attracties en in de horecazaken te werken. Een parasol moet wat schaduw geven en een ventilator een klein beetje verkoeling. Toch hebben de medewerkers het zichtbaar zwaar als de thermometer de 39 graden aantikt.
Efteling erkent kritiek
Vrijdag, en ook zaterdag, is het code rood vanwege extreme hitte. Het advies: blijf binnen, ga niet naar buiten als het niet noodzakelijk is. De Efteling is niet noodzakelijk, maar toch open. “We hebben veel verblijfsgasten en daarom wilden we wel open om ze te kunnen ontvangen”, zegt Steven van Gils van de Efteling. “We hebben er natuurlijk goed over nagedacht, maar we hebben in de Efteling genoeg verkoeling en binnen attracties met airco.”
Toch was er intern een hoop kritiek van personeel, erkent Van Gils. “Dat hebben we serieus genomen en we zijn vandaag een aantal keer bij elkaar gekomen om goed te kijken welke maatregelen we moeten nemen.” Zo zijn er in de loop van de dag meer dan tien attracties gesloten.
Onverantwoord
Bij de Vliegende Hollander was het bijvoorbeeld ‘bloed- en bloed heet’, vertelt een medewerker aan Omroep Brabant. "Ze hebben de attracties voor ons gesloten. Het is gewoon niet te doen.” Steven van Gils bevestigt: “We hebben eerst gekeken welke maatregelen we konden nemen om het daar aangenamer te maken, maar dat is helaas niet gelukt en daarom hebben we die attractie moeten sluiten.”
Een oververhitte bezoekster baalt van haar bezoek aan het pretpark: “Ik heb gisteravond de hele avond gehoopt dat de Efteling dicht zou gaan, het is eigenlijk onverantwoord. Maar ik had kaartjes en dan is het toch zonde van je geld om niet te gaan.”
“Het is heel erg warm, eigenlijk wel te warm”, vertelt een vrouw die met haar gezin een dagje uit is. “Als ik naar het personeel kijk hadden ze gewoon dicht moeten zijn. Voor ons is het met beperkingen te doen, maar voor het personeel was sluiten beter geweest.” Haar man sluit zich daarbij aan: “Wij gaan op eigen initiatief, maar voor personeel moet je goed zorgen.”
Bezoekers ook blij dat park open is
Van Gils zegt dat ze extra goed zorgen voor hun medewerkers. Zo wordt de hele dag water uitgedeeld, krijgen medewerkers extra pauze en zijn er ijsjes. “We hebben echt gekeken hoe we verantwoord open konden gaan, ook omdat we zagen dat mensen niet gingen omboeken en dus graag willen komen.”
Een Vlaamse bezoekster is er daar één van: “Het is heel erg warm en heel erg rustig en daardoor heel erg leuk.” Volgens een andere bezoek was sluiten ook geen optie: “We hebben getwijfeld om te gaan, maar ik had het beloofd. Vandaag kunnen we wel lekker overal rustig in. En de medewerkers zullen het wel overleven.” Zijn advies: afkoelen in de achtbanen, die overigens bijna allemaal dicht zijn, en in de waterattracties.
“Het was eigenlijk geen goed idee om vandaag naar de Efteling te gaan”, vertelt een bezoekster die met haar familie haar zeventigste verjaardag viert. “We verblijven hier en hebben dus geen keuze.” Ze vindt het personeel vandaag ‘zielig’. “De dames in de poffertjeskraam hebben geen airco, dat is wel echt heel triest.” Maar sluiten is volgens de vrouw geen optie. “Dat kost een hele hoop geld.”
Zaterdag is het opnieuw code rood, ook dan blijft de Efteling ‘gewoon’ open. “Bezoekers moeten wel rekening houden met attracties die dicht zijn vanwege de hitte.”