Bloedhete Efteling toch open: ‘Het is gewoon niet te doen’

Rode gezichten, dichte attracties en puffende medewerkers, dat is het beeld vrijdagmiddag in de Efteling in Kaatsheuvel. Ondanks code rood en het advies om niet naar buiten te gaan, is het attractiepark gewoon open. Veel bezoekers hebben medelijden met de medewerkers. “Voor het personeel hadden ze beter kunnen sluiten.”

In lange broeken staan medewerkers bij attracties en in de horecazaken te werken. Een parasol moet wat schaduw geven en een ventilator een klein beetje verkoeling. Toch hebben de medewerkers het zichtbaar zwaar als de thermometer de 39 graden aantikt. Efteling erkent kritiek

Vrijdag, en ook zaterdag, is het code rood vanwege extreme hitte. Het advies: blijf binnen, ga niet naar buiten als het niet noodzakelijk is. De Efteling is niet noodzakelijk, maar toch open. “We hebben veel verblijfsgasten en daarom wilden we wel open om ze te kunnen ontvangen”, zegt Steven van Gils van de Efteling. “We hebben er natuurlijk goed over nagedacht, maar we hebben in de Efteling genoeg verkoeling en binnen attracties met airco.” Toch was er intern een hoop kritiek van personeel, erkent Van Gils. “Dat hebben we serieus genomen en we zijn vandaag een aantal keer bij elkaar gekomen om goed te kijken welke maatregelen we moeten nemen.” Zo zijn er in de loop van de dag meer dan tien attracties gesloten.

Onverantwoord

Bij de Vliegende Hollander was het bijvoorbeeld ‘bloed- en bloed heet’, vertelt een medewerker aan Omroep Brabant. "Ze hebben de attracties voor ons gesloten. Het is gewoon niet te doen.” Steven van Gils bevestigt: “We hebben eerst gekeken welke maatregelen we konden nemen om het daar aangenamer te maken, maar dat is helaas niet gelukt en daarom hebben we die attractie moeten sluiten.” Een oververhitte bezoekster baalt van haar bezoek aan het pretpark: “Ik heb gisteravond de hele avond gehoopt dat de Efteling dicht zou gaan, het is eigenlijk onverantwoord. Maar ik had kaartjes en dan is het toch zonde van je geld om niet te gaan.”

Afkoelen in de Piraña in de Efteling (foto: Noël van Hooft).