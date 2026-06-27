Na tranen nu vreugde bij festival Traaie ten Top: 'De kracht van een dorp'

De organisatoren van Traaie ten Top in Terheijden hadden vrijdagmiddag de tranen in hun ogen staan. Vanwege de aanhoudende hitte moest het evenement het programma voor vrijdagavond en deze zaterdag afgelasten. Maar zaterdag kwam er alsnog goed nieuws.

"Het was verschrikkelijk toen de gemeente vrijdagmiddag om halfvier opbelde met de boodschap dat ons programma vrijdagavond en zaterdag niet kon doorgaan", blikt organisator René van Gils terug. Medeorganisator Kristian Schalk had op dat moment de tranen in zijn ogen staan. "Het was echt even brullen. We zaten in zak en as. Heel het jaar ben je bezig met de organisatie, elke dinsdag hebben we overleg. En dan krijg je zo kort voor het evenement, als alles al klaar staat, zo'n bericht. " Dus zat er niets anders op dan alles af te breken, zou je denken. Tot de dochter van René opperde of het het afgelaste deel van het evenement - het programma voor zondag aanstaande blijft wel overeind - niet naar het volgende weekend verplaatst zou kunnen worden.

Daarop volgde een telefoontje naar de leverancier van de feesttent. Kristian: "Die was meteen positief, de tent kon een week blijven staan. En op dat moment besluit je verder te gaan bellen, met alle leveranciers, en toen bleek heel veel mogelijk."

"Ik denk dat het helemaal goed gaat komen."

Vervolgens gingen de organisatoren in gesprek met de gemeente en zaterdagochtend volgde groen licht na een gesprek met de burgemeester. "De gemeente werkt mee om het afgelaste deel van het festival volgend weekend mogelijk te maken. Daarmee zijn wij erg blij", vertelt René. "We moeten nog wel wat dingetjes afstemmen, met onder meer de voetbalclub die honderd jaar bestaat. Die viert komend weekend ook feest. Die feesten gaan we samenvoegen. We hebben al overleg gehad en ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Technisch kan het en met medewerking van de gemeente en de hele groep vrijwilligers - we hebben er meer dan tweehonderd! - moet dat goed komen. Dit is echt de kracht van een dorp. Ik zou niet weten hoe dit anders had gemoeten. Iedereen staat hier klaar voor elkaar." Kristian noemt Traaie ten Top 'echt een festival voor het dorp'. "Hier zijn heel veel verenigingen bij betrokken", legt hij uit. "Het is niet alleen een feestavond. We hebben een beachvolleybaltoernooi waar 48 teams aan meedoen, een obstacle run en -walk, kickboksen, een barbecue, de harmonie geeft de zondag met een ontbijtconcert, er is een dansschool... We brengen alle verenigingen van het dorp hier samen." Ondanks het opknippen van het evenement over twee weekenden blijft heel het programma overeind, benadrukt Kristian. Met pretoogjes: "Er komt eigenlijk een weekend bij."