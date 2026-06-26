Het werd het heetst in Limburg, maar Brabant blijft absolute recordhouder

Het is de heetste 26 juni ooit gemeten. De hoogst gemeten temperatuur vandaag was uiteindelijk in Ell in Limburg: 39,4 graden. Brabant blijft wel recordhouder als het gaat om de hoogst gemeten temperatuur ooit: 40,7 graden in Gilze-Rijen. Die temperatuur werd bereikt in juli 2019.

Vanochtend om 11:10 uur was in Woensdrecht de temperatuur al gestegen tot 34,4 graden. Dat was toen al een nieuw record. In de middag liep de temperatuur verder op tot 35,9 graden.

In Gilze-Rijen stond de teller rond twee uur op 36,3 graden en op vliegbasis Eindhoven op 38,2 graden.



Het oude hitterecord stond op 34,1 graden en werd in 1976 gemeten in het Gelderse Hupsel.

Code rood

Het KNMI heeft voor vrijdag en zaterdag voor Brabant code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. In ons land werd nog nooit eerder code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De temperatuur kan vrijdag plaatselijk oplopen tot veertig graden.

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