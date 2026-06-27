Kersen en aardbeien hardlopers in Helmond: 'Waarom zou 't geen markt zijn?'

Bezoekers én marktkooplui trotseerden zaterdag in Helmond de hitte. Vooral fruit werd ingeslagen en de marktlieden hadden een verrassing voor de bezoekers: er werden gratis ijsjes uitgedeeld.

Geen twijfel om te komen Hij heeft niet getwijfeld om thuis te blijven. "Waarom zou het geen markt zijn? Wij gaan altijd door. We zijn wel iets eerder geopend en sluiten iets eerder, maar het valt allemaal wel mee. Wij zijn er en de klanten komen ook gewoon."

"Twee kilo kersen, 10 euro. Doe maar even proeven moeders", roept Yasir over de Ameidewal. Hij werkt bij Pijnenburg Groenten en Fruit en staat deze zaterdagochtend ondanks de hitte gewoon op zijn vaste plek in Helmond. "Het is thuis warmer bij mijn vrouw", lacht hij.

In veel plaatsen werd de traditionele weekmarkt zaterdag afgelast vanwege code rood door de extreme hitte, maar niet in Helmond. Daar stonden op de Ameidewal de marktkooplieden gewoon met hun kramen. En ja, ook met vers fruit en groenten.

Yasir merkt dat vooral fruit een hardloper is met deze hitte. "Er wordt wel meer fruit gegeten dan groentes." Maar hoe houdt hij zijn koopwaar goed met dit weer? "Het zachtere fruit (kersen en aardbeien, red) brengen we na. Dat komt vanuit de koeling direct hier naar toe. Zo blijft het de hele dag vers en koel."

Een klant van Yasir was er zaterdagochtend al vroeg bij. "In verband met het warme weer, het is anders niet te doen met die hitte", zegt de vrouw. "Ik kom vooral fruit en drinken halen."

Zestien jaar in tropisch land gewoond

Een andere marktbezoeker kan de warmte goed verdragen. "Ik moet zeggen dat ik helemaal geen problemen heb met de hitte. Dat komt vooral omdat ik de laatste zestien jaar in een tropisch land gewoond heb, Thailand. Ik ben heel veel gewend", legt hij uit.

"Ik vind het op dit moment heel houdbaar. Ik kom hier lekker aardbeien kopen, die zijn heel mooi groot en goed hier."

Niet alle marktkooplieden zijn zaterdagmorgen naar Helmond gekomen. Yassir: "De kaasboeren staan pal in de zon en die zijn er niet. Die kunnen het niet houden met hun koeling." Om de klanten die de moeite nemen om naar de markt te komen te bedanken, wordt er een verkoelende traktatie weggegeven. "We delen gratis ijsco's uit. Hier hebben we als ondernemers een pot voor. Speciaal voor de klanten om koel te blijven."

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