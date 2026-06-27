LIVE Hitteblog | Code rood in Brabant, waarschuwing noodweer door KNMI
Na een extreem warme vrijdag, schiet de temperatuur vandaag ook weer omhoog. In heel de provincie geldt code rood en veel evenementen zijn afgelast. Gaan we het record van 40,7 graden verbreken? In dit liveblog houden we je op de hoogte van hoe de dag verloopt en welke gevolgen de extreme hitte heeft in Brabant.
Liveblog
Hond neemt een frisse duik
De hond van Tamara Lunenburg nam zaterdag tijdens een wandeling een frisse duik. "Op een gegeven moment loopt de hond iets sneller vooruit en ineens zie ik hem niet meer. Ik loop het bochtje om, maar ook daar is hij nergens te bekennen. Dan hoor ik iets. Iets dat klinkt als water. Meteen weet ik genoeg. Ik had gehoopt dat hij vergeten was dat daar een plasje ligt. Het is nu zo dichtbegroeid dat je het vanaf het pad niet meer ziet. En dan hoor ik opnieuw een duidelijke plons."
Kermis Etten-Leur start later
De kermis in Etten-Leur start vandaag later. In verband met de hitte gaat de kermis open om zes uur vanavond. Wel kunnen de kermisbezoekers langer genieten van een ritje in de botsauto's of een van de andere attracties. De kermis blijft open tot één uur.
Volkel om twee uur een van warmste plekken van Brabant met 32,7 graden
Circus wil in Breda optreden met code rood ondanks verbod van burgemeester
Terwijl vanwege de extreme hitte code rood geldt en evenementen worden afgelast, wil Circus Bossle zaterdagmiddag in Breda gewoon optreden. Er zijn dan onder meer paarden, kamelen en alpaca's te zien. Burgemeester Paul Depla van Breda heeft vanwege de hitte alle evenementenvergunningen ingetrokken en verwacht dat ook het circus zich aan dat besluit houdt.
Lees het hele verhaal hier.
Plus Heeswijk-Dinther ontruimd door probleem met koeling
De Plus aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther is zaterdagochtend ontruimd vanwege een probleem met de koeling. De supermarkt is daardoor tot nader bericht dicht, meldt DTV. “We begrijpen dat dit vervelend is en bedanken jullie voor het begrip, geduld en alle lieve berichten die we al hebben ontvangen. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer we weer open zijn.”
Asfalt N264 Uden komt omhoog door warmte
Door de hitte is zaterdagochtend asfalt omhooggekomen op de N264 in Uden. Dit is gebeurd vlak voor de stoplichten bij de Velmolenweg. Vanwege het omhoog gekomen asfalt werden twee rijbanen tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Hoe lang de afsluiting gaat duren, is nog niet bekend.
Code Oranje voor noodweer in de avond
In de provincies waar op dit moment nog code rood geldt voor hitte, gaat vanaf 20 uur ook code oranje gelden voor zware onweersbuien. Het KNMI meldt dat dit naast Brabant gaat om Limburg, Gelderland en Overijssel. In andere provincies geldt code geel voor onweer.
Bij de Albert Heijn XL aan de Limburglaan in Eindhoven doet de koeling het niet
Concerten Bij ons in Brabant krijgen maandag herkansing na hittechaos
De stadionconcerten van Bij ons in Brabant zijn verplaatst naar maandagavond. Eerder ging er nog een streep door het evenement, dat eigenlijk op vrijdag en zaterdag in het Philips Stadion zou plaatsvinden. Door de extreme hitte werd op vrijdag de vergunning van het evenement ingetrokken, ook vandaag bleek het niet veilig genoeg om de show door te laten gaan.
Verkoeling in aantocht, maar dit weekend is het nog flink zweten
Er is verkoeling in aantocht. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. Maar dit weekend blijft het nog even zweten.
De verkoeling komt maandag. Dan wordt het 25 tot 27 graden. "Er staat dan ook een verfrissende bries uit het noorden." Ook de nachten gaan vanaf dan wat koeler verlopen, met dank aan de noordenwind. "Dan koelt het af naar een graad of 14 's nachts, dat is een stuk draaglijker."
Lees het hele verhaal hier.
Veel fruit verkocht in Helmond
Op de weekmarkt in Helmond komen bezoekers toch voor hun boodschappen. Er staan wel minder kramen dan normaal. Vooral de marktkooplieden die een plek in de zon hebben, zijn thuis gebleven.
Groente wordt deze ochtend niet zoveel verkocht, fruit des te meer. En er worden gratis ijsjes uitgedeeld.
Geen circus in Bladel
Circus Harlekino heeft de voorstelling van vandaag afgelast. Morgen gaat het wel door, zegt het circus. "De circustent is speciaal voor warme dagen uitgerust met zijwanden die open hangen en een nok waaruit warme lucht kan ontsnappen. Maar ondanks dat, staat het welzijn van de bezoekers, de dieren en artiesten op nummer één".
Efteling sluit de deuren eerder, aantal attracties dicht
Wie vandaag naar de Efteling gaat moet goed opletten. Het attractiepark in Kaatsheuvel sluit de deuren twee uur eerder dan gepland. Normaal zou de Efteling zaterdag om acht uur 's avonds dichtgaan, vandaag gaat het park om zes uur dicht.
Vrijdag was het park ook gewoon open en ging het om de normale tijd dicht. Dit leidde tot kritiek. “We hebben veel verblijfsgasten en daarom wilden we wel open om ze te kunnen ontvangen”, zei Steven van Gils van de Efteling gisteren. “We hebben er natuurlijk goed over nagedacht, maar we hebben in de Efteling genoeg verkoeling en binnen attracties met airco.” Toch was er intern een hoop kritiek van personeel, erkent Van Gils. “Dat hebben we serieus genomen en we zijn vandaag (vrijdag, red.) een aantal keer bij elkaar gekomen om goed te kijken welke maatregelen we moeten nemen.” Zo zijn er in de loop van de dag meer dan tien attracties gesloten.
Vandaag zijn in ieder geval dicht vanwege het weer: Hooghmoed, schommelschip Halve Maen en de traptreintjes. Joris en de Draak gaat mogelijk later vandaag nog open.
Temperatuur begint te stijgen
De temperatuur loopt langzaam op deze ochtend. In Eindhoven was het iets na half tien 27,3 graden.
Weekmarkt Helmond gaat door, gratis ijsjes voor verkoeling
Waar veel markten niet doorgaan, zoals in Den Bosch, kunnen bezoekers van de Helmondse weekmarkt wel hun slag slaan. Wel begint de markt een uur eerder en stopt deze vroeger.
Vanaf half 8 konden bezoekers al hun boodschappen gaan doen. Wel stopt de markt een uur eerder. Niet om drie uur maar om twee uur.
De marktkooplieden trakteren hun klanten op een gratis ijsje voor verkoeling.
Afkoelen en hydrateren in de supermarkt: ‘Nog een keer boodschappen doen'
De beste plek om even af te koelen is misschien wel de supermarkt. Terwijl het buiten 38 graden is, is het in de Jumbo in Schijndel 22 graden. De supermarktmanager ziet dat mensen meerdere keren per dag langskomen om even af te koelen. En iedereen krijgt een gratis drankje. “Het is belangrijk om goed te hydrateren.”