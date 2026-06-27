Uitblinkende Marrit Steenbergen verbreekt wereldrecord van negen jaar oud

Marrit Steenbergen heeft zaterdag in Italië het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. De 26-jarige Geldropse zwom naar een tijd van 51,68 en dat is 3 honderdste van een seconde sneller dan Sarah Sjöström. De Zweedse zwom die toptijd in 2017.

Steenbergen liet vorige maand in Frankrijk al zien in uitstekende vorm te verkeren. Zo verbrak ze twee keer het Nederlands record op de 100 meter vrije slag en ze kwam steeds dichter in de buurt van het wereldrecord. In Rome, waar ze meedoet aan internationale zwemkampioenschappen, zwom ze nu de race van haar leven.

Zes keer goud

2025 kende ze ook al een indrukwekkend jaar. Zo pakte ze bij het EK kortebaan zes keer een gouden medaille. In vijf races zwom ze naar een Europees record. Steenbergen werd niet verrassend uitgeroepen tot Europees zwemster van het jaar.

Haar hoofddoel is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In een gesprek met Omroep Brabant zei ze dat ze voor het presteren in de top baat heeft bij mentale begeleiding. "Ik vind het niet erg om te praten over gevoelens. Ik loop bij een psycholoog en heb een paar dingetjes die me helpen. Ik heb geen last van zenuwen, maar als ik ergens tegenaan loop, zijn er korte lijntjes. Het is fijn om er gelijk mee aan de slag te gaan.”