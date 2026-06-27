Busvervoer Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil door hitte

Het busvervoer van Hermes in Zuidoost-Brabant ligt zaterdagavond grotendeels stil. Door de hitte kan een oplaadinstallatie voor elektrische bussen niet meer goed werken.

Daardoor kunnen de bussen niet worden opgeladen en is de dienstregeling in de regio grotendeels stopgezet, bevestigt een woordvoerder.

Alleen lijn 401 naar Eindhoven Airport blijft nog rijden: “tot het laatste vliegtuig binnen is”, aldus Hermes. Eerder op de dag lag het busvervoer al grotendeels plat door hetzelfde probleem. Vrijdag had Hermes last van precies hetzelfde probleem. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Of de dienstregeling zondag weer kan worden opgestart, is nog niet zeker. De verwachting is wel dat het dan minder warm wordt.