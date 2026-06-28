Auto botst tegen omgewaaide boom tijdens zware buien

Tijdens het hevige noodweer is in Dongen een auto tegen een omgewaaide boom gebotst. Dat gebeurde rond half drie op de Eindsestraat. De auto raakte fors beschadigd.

De automobilist kreeg tijdens zijn nachtelijke rit de schrik van zijn leven toen 'ie ineens een omgewaaide boom op de weg zag. Het lukte niet meer om op tijd te stoppen, meldt een 112-correspondent. De auto raakte fors beschadigd. Over de verwondingen van de automobilist is niks bekend.



De brandweer werd opgeroepen om de boom in stukken te zagen en kreeg daarbij hulp van omwonenden.





