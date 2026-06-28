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Omgewaaide bomen, hekken en fietsen: zo houdt de storm huis in Valkenswaard

Vandaag om 04:07

Het was kort, maar hevig: zware buien trokken deze nacht over Brabant en zorgden op veel plekken voor schade. Zo ook in Valkenswaard, waar onder meer bomen, verkeersborden en fietsen het moesten ontgelden.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

De korte maar hevige storm trok tussen twee en drie over de regio en zorgde voor tientallen meldingen van stormschade.

In Valkenswaard belandde een boom op auto's en bezweken ook andere bomen. Ook verkeersborden en fietsen bleven niet overeind.

  • In Valkenswaard is veel schade door de hevige buien. Foto: Persbureau Heitink

Op deze beelden is de schade in Valkenswaard ook te zien:

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