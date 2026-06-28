Volgende stop voor Oranjebus is Mexico: 'Echt te gek, ze omarmen ons'

Was Nederland tweede geworden in de poule op het WK Voetbal, dan had de Oranjebus een klein(er) stukje hoeven te rijden van Kansas City naar Houston. Maar als poulewinnaar wacht in de nacht van maandag op dinsdag Marokko in het Mexicaanse Monterey. Een rit van zo'n 1800 kilometer voor de Oranjebus.

Helemaal vooraan elke Oranjemars rijdt de inmiddels befaamde Brabantse Oranjebus . Na drie wedstrijden op Amerikaanse bodem, wacht er nu toch een flinke verplaatsing. Door de groepswinst van Oranje wacht nu in duel in het Mexicaanse Monterey.

De Oranjemars van de supporters van het Nederlands Elftal, voorafgaand aan de wedstrijden van Oranje op het WK Voetbal veroveren Amerika. Bij de laatste wedstrijd liepen zo'n 15.000 aanhangers van Oranje mee en zelfs de burgemeester van Kansas City omarmde Oranje.

Kan de bus wel 1800 kilometer aan?

Waar de spelers dit doen met het vliegtuig, moet de Oranjebus de afstand over de weg afleggen. "Kan de bus die 1800 kilometer wel aan? ", vraagt Omroep Brabant-dj Mark Versteden aan Luc de Liefde van de Oranjebus. "We hebben drie monteurs in de bus zitten. Dus het zal wel goed komen", vertelt Luc lachend.

Dat de volgende stop in Monterey ligt en niet in het dichterbij gelegen Houston maakt voor Luc niets uit. "We doen er drie dagen over om daar te komen. Want ook in Mexico hebben we een Oranjemars met de bus, als alles goed gaat. Wij vinden Mexico wel een belevenis. Wij gaan daar met alle egards ontvangen worden", weet Luc al.

Gouverneur begeleidt Oranjebus mee over Mexicaanse grens

"De Amerikaanse politie begeleidt ons tot aan de grens en daar worden we overgenomen door de Mexicaanse politie. En we kunnen zo de grens over. De gouverneur daar stapt bij ons op de bus en die neemt ons mee de grens over. Met alle toeters en bellen staan ze ons op te wachten en dat wordt weer een feestje."

Een feestje zoals dat de afgelopen weken ook in Amerika was, voorspelt Luc. "Het is echt niet normaal. we krijgen petjes, sjaals, eten en drinken. Net kwam er nog iemand een schilderij aanbieden van de bus. Die had ie in drie dagen geschilderd. Echt te gek. Ze omarmen ons. Ze vinden het fijn dat wij vreugde brengen. dat hebben ze schijnbaar nodig."