Eigenaar aangeslagen na storm die Zilster molen verwoest: 'Weer opbouwen'

“Toen ik naar buiten kwam, miste ik de molenkap.” Met deze nuchtere woorden beschrijft eigenaar Janus Kerkhofs het moment waarop hij zaterdagnacht ontdekte dat de zware storm de complete kap en het wiekenkruis van de Zilster molen in Veldhoven had afgerukt. De monumentale molen uit 1858 raakte daarbij zwaar beschadigd.

De familie Kerkhofs is al sinds 1912 eigenaar van de molen en is gewend om bij extreem weer gelijk te controleren of alles nog vastzit. Maar dit keer was de schade meteen duidelijk en ingrijpend. “Het ging hier gigantisch tekeer. Toen ik buiten kwam en ik zag dat de kap weg was, dacht ik: waar is die gebleven? Toen bleek hij aan de achterkant te liggen. De hele kap is eraf gewaaid, met het wiekenkruis en alles”, zei Kerkhofs zondagmorgen.