Eigenaar aangeslagen na storm die Zilster molen verwoest: 'Weer opbouwen'
“Toen ik naar buiten kwam, miste ik de molenkap.” Met deze nuchtere woorden beschrijft eigenaar Janus Kerkhofs het moment waarop hij zaterdagnacht ontdekte dat de zware storm de complete kap en het wiekenkruis van de Zilster molen in Veldhoven had afgerukt. De monumentale molen uit 1858 raakte daarbij zwaar beschadigd.
De familie Kerkhofs is al sinds 1912 eigenaar van de molen en is gewend om bij extreem weer gelijk te controleren of alles nog vastzit. Maar dit keer was de schade meteen duidelijk en ingrijpend.
“Het ging hier gigantisch tekeer. Toen ik buiten kwam en ik zag dat de kap weg was, dacht ik: waar is die gebleven? Toen bleek hij aan de achterkant te liggen. De hele kap is eraf gewaaid, met het wiekenkruis en alles”, zei Kerkhofs zondagmorgen.
De kap belandde uiteindelijk op het atelier van Severinus, waar doordeweeks mensen met een beperking werken. “We hebben veel geluk gehad dat er geen mensen waren”, stelt de eigenaar.
Wonder boven wonder vielen tijdens de storm er geen gewonden door afvallende delen van de molen. In de omgeving ontstond wel schade aan woningen en auto’s door de hevige storm en rondvliegende delen.
Ondanks de verwoesting blijft Kerkhofs strijdbaar. De molen is verzekerd en er wordt gekeken naar herstel. “Hij wordt zeker weer opgebouwd, als het tenminste te betalen is.”
Veel bekijks
De omwonenden van de molen reageren zondag vol ongeloof. Heel veel mensen zijn wakker geworden van de herrie door het noodweer. Omdat de herrie zo groot was, hadden maar weinig mensen in de gaten dat de molen instortte.
Burgemeester Marcel Delhez stond zondagmorgen ook vol ongeloof naar de puinhoop te kijken. Ook hij was door de storm heen geslapen. De burgemeester is blij dat er niemand gewond is geraakt. "Ik hoop dat de molen herbouwd gaat worden."