Man (35) die zaterdag uit zwemplas in Vught werd gehaald, is overleden

De 35-jarige man uit Tilburg die zaterdagmiddag uit recreatieplas de IJzeren Man in Vught werd gehaald, is overleden. Dat meldt de politie zondag. De man werd buiten bewustzijn uit het water gehaald en gereanimeerd, maar overleed een dag later.

De man was zaterdag samen met zijn vrouw en kind aan het zwemmen in het onbewaakte, gratis deel van de recreatieplas. Hij raakte tijdens het zwemmen vermist en werd volgens omstanders na ongeveer tien minuten door andere zwemmers uit het water gehaald.

Omstanders begonnen direct met reanimeren, waarna ambulancepersoneel de hulpverlening overnam. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het incident gebeurde op een druk moment bij de recreatieplas en werd door veel bezoekers gezien.