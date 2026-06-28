Supermarkt weer open na koellekkage en ontruiming in Heeswijk-Dinther

De supermarkt aan het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther die zaterdag ontruimd werd vanwege een koellekkage, is zondag weer geopend. De problemen met de koeling zijn verholpen en de boodschappenkarren die klanten in alle haast lieten staan, zijn weer opgeruimd.

De brandweer kwam na de ontdekking zaterdagmiddag naar de supermarkt om metingen uit te voeren. Uit voorzorg werd het gebied rond de winkel, inclusief de parkeerplaats, afgezet met politielint. Op briefjes werd aangegeven waarom de winkel dicht was. Klanten lieten in alle haast hun volle boodschappenkarren achter in de winkel.

Toch laat een medewerker van de winkel zondag weten dat de ontruiming rustig is verlopen en dat er geen paniek was. Monteurs zijn tot zaterdagavond bezig geweest met het verhelpen van de koellekkage. Sinds zondagochtend is de winkel weer geopend.