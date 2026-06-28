Chantal zwemt voor onderzoek naar kanker met haar man Ralf in gedachten

Samen met 29 familieleden, vrienden en naasten zwemt Chantal Vorstenbosch uit Berkel-Enschot zondag de Swim to Fight Cancer in de Piushaven in Tilburg. De club zamelt hiermee geld in voor onderzoek naar kanker en reservetijd voor mensen met kanker, net zoals haar man Ralf extra tijd kreeg. "Hij heeft drie jaar extra kunnen leven dankzij een onderzoek, dat gun ik anderen ook", zegt Chantal.

Met een stralende glimlach op haar gezicht kijkt Chantal zondagmiddag uit over een drukke Piushaven. Langs de kant juichen toeschouwers de zwemmers toe. Familieleden, vrienden en bekenden houden enthousiast spandoeken omhoog om Team Ralf een hart onder de riem te steken. "We zijn met de hele club al een half jaar bezig met trainen. Met z'n allen buiten zwemmen was in het begin heel koud, maar met deze tropische temperatuur is het lekker verkoelend", lacht Chantal. Toch heeft het evenement een dubbele lading voor haar en alle deelnemers. "Het is een vrolijk feest, maar dat iedereen die betrokken is te maken heeft of heeft gehad met kanker, geeft ook hartzeer."

'Drie jaar extra'

Haar man Ralf kreeg in januari 2020 te horen dat hij uitgezaaide darmkanker had. Dokters dachten in eerste instantie dat hij niet meer te genezen was, maar hij kon meedoen aan een onderzoek. "Ralf heeft misschien wel drie jaar extra kunnen leven door dat onderzoek. Dat gun ik andere mensen ook. Al hoop ik dat deze ziekte in de toekomst helemaal niet meer eindig hoeft te zijn." Net als Chantal hopen ook haar 29 teamgenoten geld op te halen met de zwemtocht. Het team heeft van tevoren al het torenhoge bedrag van 85.500 euro bij elkaar gekregen. "Dat bedrag is zeker niet flauw", lacht Ad van den Berg enthousiast. Hij is een vriend van de familie en draagt hen een warm hart toe. "Zij hebben zelf ervaren hoe het is als iemand reservetijd krijgt. Ik ben blij dat ik ze kan steunen."

Ad van den Berg en zijn vrouw moedigen de zwemmers fanatiek aan (foto: Omroep Brabant).

Ook Maikel Loots staat te juichen langs de kant. "Ik ben meer dan dertig jaar een goede kameraad van Ralf geweest. We kennen elkaar vanaf de basisschool", herinnert hij zijn vriend. Toen Chantal een paar maanden terug met het idee van de zwemtocht kwam, was Maikel direct enthousiast. "Als we het doen, gaan we het goed doen, in de stijl van Ralf. Dan gaan we ook het verschil maken", was de gedachte volgens Maikel. Volle overtuiging

En die gedachte is zondagmiddag terug te zien. Met volle overtuiging en flinke snelheid baant het team zich een weg door de Piushaven. Chantal komt stralend de finish over en betreedt met een nog grotere glimlach de stijger. "Het was lekker in het water en heel fijn. In het begin was het zwaar om mijn ritme te vinden en ik voelde de emotie dat we nu echt aan het zwemmen waren met z'n allen. Maar ik werd gedragen door het publiek. Ralf zou heel trots zijn geweest", straalt ze. Alle deelnemers van Swim to Fight Cancer hebben zondag samen een bedrag 374.340 euro voor onderzoek naar kanker opgehaald.

Het team duikt enthousiast het water in (foto: Omroep Brabant).

De zwemtocht heeft een dubbele lading voor Chantal (foto: Omroep Brabant).