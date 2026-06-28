Lantaarnpaal valt op auto in Valkenswaard: vrouw overlijdt twee dagen later

De vrouw die vrijdagnacht zwaargewond raakte nadat een lantaarnpaal op haar auto viel in Valkenswaard, is zondag overleden. Dat heeft de politie zondagavond bevestigd.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Tienendreef. Een automobilist reed volgens de politie met hoge snelheid vanuit Dommelen richting Valkenswaard en verloor de macht over het stuur. De auto schoot van de weg, botste tegen een lantaarnpaal en raakte ook een boom.

Door de klap brak de lantaarnpaal af en viel op de andere weghelft, waar op dat moment een auto met een man en een vrouw tegemoet reed. De bovenkant van de paal boorde zich door de voorruit van hun auto. De vrouw raakte daarbij zwaargewond.

Hulpdiensten, onder wie een traumateam, kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. De veroorzaker van de crash is door de politie aangehouden. De politie wenst de nabestaanden van de overleden vrouw veel sterkte.

Noodlottig ongeluk

De familie deelt het verdrietige nieuws ook op Facebook. "Met diepe droefheid delen wij mee dat ze na een noodlottig ongeval is overleden", schrijven de nabestaanden. "Woorden schieten tekort. We zullen haar als moeder en partner herinneren om haar warmte, liefde en de mooie momenten die we samen mochten beleven."