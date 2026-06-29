'Cody Gakpo is klaar om op WK tegen Marokko te voetballen'

Eindhovenaar Cody Gakpo is klaar om maandagnacht met het Nederlands elftal tegen Marokko te spelen op het WK voetbal. "Ik heb niet het idee dat het verdrietige nieuws dat hij heeft ontvangen dusdanig mee gaat wegen in zijn prestaties", zei bondscoach Ronald Koeman tijdens zijn laatste persconferentie voor de zestiende finalewedstrijd in het Monterrey Stadium.

Bij het Europees kampioenschap van 2008 overleed het kindje van Oranje-international Khalid Boulahrouz kort na de geboorte in aanloop naar de kwartfinale tegen Rusland. De toenmalige bondscoach Marco van Basten had een gesprek met Boulahrouz, waarin de verdediger aangaf gewoon te willen voetballen. Nederland verloor die kwartfinale overigens na verlenging met 3-1.

Het zoontje van Gakpo is tijdens de zwangerschap van zijn vriendin overleden . Het stel maakte dit nieuws zaterdag bekend, maar de spelers en de technische staf van Oranje waren al eerder op de hoogte. "We hebben alles gedaan voor Cody wat in onze macht lag", vertelde Koeman. "Hij heeft de vrijheid gekregen om het hotel uit te gaan en bij zijn familie te zijn. Hij is daar erg goed en volwassen mee omgegaan."

"Mijn assistent Ruud van Nistelrooij was daarbij", zei Koeman, die

aangaf dat Oranje niet met rouwbanden gaat spelen tegen Marokko. "Ik heb daar nog even met hem over gesproken. Nogmaals, we hebben gedaan wat we konden doen. We gaan niet met rouwbanden spelen, maar zijn er wel voor hem."

De Bredase aanvoerder Virgil van Dijk viel zijn bondscoach bij. "Je ziet in zulke situaties dat er belangrijkere dingen dan voetbal zijn", benadrukte hij. "Maar Cody is nu volledig gefocust op de wedstrijd tegen Marokko."

Strafschop

Van Dijk denkt dat ook in Mexico het stadion grotendeels zal zijn gevuld met supporters van het Nederlands elftal, aangevuld met de lokale bevolking die het elftal van bondscoach Ronald Koeman steunt en oranje kleding aandoet. De aanvoerder zei tijdens de persconferentie in het Monterrey Stadium in Guadalupe, ervan uit te gaan dat de discutabele strafschop die Oranje tijdens het WK van 2014 tegen Mexico kreeg geen rol meer speelt.

"De verhalen die wij horen zijn anders", zei Van Dijk op een vraag

van een journalist, die aangaf dat de Mexicaanse fans zich wellicht tegen

Nederland zullen keren. "Ik denk dat je heel veel de kleur oranje zal zien. Dat gevoel heb ik tenminste. Het welkom dat we in het hotel kregen, was al fantastisch. Er is ook weer een grote fanwalk van Oranjesupporters. Misschien heb ik het mis, maar we zullen zien."

Oranje en Mexico stonden op het WK van 2014 in de achtste finale tegenover elkaar. Wesley Sneijder bracht Nederland toen in de slotfase langszij (1-1) en Oranje won vervolgens dankzij een benutte strafschop van Klaas-Jan Huntelaar. Nederland kreeg die strafschop nadat Arjen Robben onderuit ging. Volgens veel Mexicanen was sprake van een fopduik en had de penalty nooit gegeven mogen worden.