Beslissing over Moerdijk duurt nog maanden: 'Maar dan niet wéér uitstel'

De beslissing over de toekomst van het dorp Moerdijk laat waarschijnlijk nog enkele maanden op zich wachten. Dat meldden bestuurders van de provincie, het Rijk en de gemeente maandag op het provinciehuis in Den Bosch. Eigenlijk zou nu al lang duidelijk zijn hoe het verder moet met het dorp. Dat dit al twee keer is uitgesteld is volgens wethouder Dingemans van Moerdijk genoeg: hierna wil hij geen uitstel meer.

Op 1 december zou duidelijk worden of Moerdijk op termijn moet wijken voor de grootschalige energieplannen in de regio. Dat moment werd nu twee keer uitgesteld. Laatste ontwikkeling: misschien is maar de helft van de ruimte nodig, en kan het dorp blijven bestaan.

'Anders en beter'

"Het is verre van goed gegaan, het moet anders en beter" zei staatssecretaris De Bat eerder in de Kamer over de gang van zaken. In het provinciehuis licht hij toe waar 'm dat vooral in zit: de onzekerheid voor de inwoners is er door het uitstel alleen maar groter op geworden. Hoe moet het dan beter? Volgens De Bat is de manier om verder te gaan stap voor stap en met veel gesprekken met betrokkenen. De komende periode gaat hij werken met de informatie die er al is, maar ook nieuwe informatie vergaren om tot een afweging te komen.

Moerdijkregeling

Dat proces duurt volgens de staatssecretaris 'weken tot maanden'. Wethouder Dingemans van Moerdijk is opnieuw iets concreter: denk maar aan een aantal maanden. Hij rekent er niet op dat er voor oktober dit jaar een knoop wordt doorgehakt. De Moerdijkregeling, om huizeneigenaren te ondersteunen die moeite hebben om hun huis te verkopen, wordt verlengd tot eind 2027.

Geen uitstel meer

De bewoners van Moerdijk moeten dus nog even geduld hebben. Maar gevraagd naar hoeveel uitstel de wethouder nog bereid is te accepteren is hij helder: 'Wat ik niet wil is dat als we nu tot een nieuw afweegmoment komen, dat we dat dan wéér uitstellen'. Tegelijkertijd hecht hij ook aan zorgvuldigheid: "Bewoners willen snelheid, maar ook zorgvuldigheid. We hebben nu afgesproken: een paar maanden. Als dat een toekomstvast beeld oplevert dan is dat de moeite waard."