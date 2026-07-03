Wil jij ook praten met een zachte G? Logopediste Robin legt uit hoe

Je hoort weleens dat mensen voor hun werk hun zachte G moeten afleren. Enorm zonde natuurlijk. Maar wat als je van boven de rivieren komt en je wil juist een zacht G aanleren? Ook dat kan. Logopediste Robin Paijmans weet hoe je dat moet aanpakken.

Zevende van de zevende, Dag van de Zachte G Een reden te meer om op de zevende van de zevende (dinsdag 7 juli) deze zevende letter van het alfabet te vieren op de Dag van de Zachte G .

Daarnaast wordt de zachte G als prettiger ervaren, weet Van Oostendorp. "Een Chinees die niks van de Nederlandse taal begrijpt, hoort alleen klanken. De zachte G klinkt dan veel aangenamer. De harde versie wordt als lelijk ervaren."

Wist je dat de zachte G er eigenlijk eerder was de de harde G? "Het is de eerste G die Nederland kende", legde hoogleraar en taalkundige Marc van Oostendorp eerder uit . "De hardere variant komt van verder uit de keel en is daardoor niet de eerste intuïtieve keus als er gesproken wordt. Die harde G is later ontstaan. Wist je trouwens dat de zachte G van oudsher ook te vinden is in de provincie Utrecht?"

Heel begrijpelijk dat mensen die de zachte G niet hebben, deze wel graag willen aanleren. Robin Paijmans is logopediste bij Logopediepraktijk Tilburg en weet hoe je dit moet aanpakken. "De harde G heeft trillingen vanuit je stembanden. De bedoeling is dat je dat trillingspatroon er leert af te halen."

Hoe werk je aan je zachte G?

"De zachte G wordt helemaal achter in je keel gemaakt. We laten mensen water gorgelen, zodat je voelt waar nu die plek is waar je die klank echt moet maken. De harde G wordt op dezelfde plek gemaakt, maar het verschil is dat je dan je stembanden laat trillen", legt Paijmans uit.

Vervolgens ga je aan de slag met het spreken van woorden. "Het is het makkelijkste om te starten met woorden met één lettergreep. Daarna ga je dat verder uitbreiden. Ook zit er een verschil tussen de G enkel zoals bijvoorbeeld 'goed'. Maar ga je 'groen' zeggen, dan moet je de G combineren met nog een klank, de R. Dat wordt lastiger."

Wat is fysiek fijner, een zachte of een harde G?

Paijmans legt uit dat je steeds een stapje verder gaat. "Twee medeklinkers aan elkaar koppelen is moeilijker. De G en R zitten op dezelfde plek in je keel, maar heb je een woord waarbij je eerst een klank hebt achter in je keel en dan bij je lippen, dan moet je ook nog eens van plaats veranderen. Dat is moeilijker."

Is het fysiek eigenlijk beter om met een zacht of een harde G te praten? "Bij een zachte G gebruik je alleen maar lucht. Je tong maakt een bepaalde beweging richting je keelwand maar verder blaas je alleen lucht naar buiten. Die kost minder moeite dan als je je stembanden ook moet laten trillen, zoals bij de harde G."

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