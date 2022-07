De zachte G was er als eerste: 'Harde variant is pas later ontstaan'

We zijn er maar wat trots op: onze prachtige zachte G. En die hebben we niet zomaar, het blijkt namelijk zelfs de 'oorsponkelijke G' van Nederland te zijn. Dat weet hoogleraar en taalkundige Marc van Oostendorp, hij heeft er een studie van gemaakt. Oók bovensloters spraken vroeger dus met een zachte G. Radioprogramma Wakker! heeft de 'dag van de zachte G' uitgeroepen deze donderdag.

"Het is de eerste G die Nederland kende", legt de hoogleraar uit. "De hardere variant komt vanuit verder uit de keel en is daardoor niet de eerste intuïtieve keus als er gesproken wordt. Die harde G is later ontstaan. Wist je trouwens dat de zachte G van oudsher ook te vinden is in de provincie Utrecht?"