Deze hondsbrutale bende terroriseerde jarenlang de omgeving

In de jaren zeventig terroriseerde een hondsbrutale bende Hilvarenbeek. Ze beleefden een onmiskenbaar genoegen aan het slopen van auto's. Ruitenwissers, antennes, sierstrips en tankdoppen werden op grote schaal vernield, geen wagen was veilig. Het kwam zelfs zover dat ongeveer negentig bendeleden uiteindelijk naar Spanje werden gedeporteerd.

Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek opende in 1968 zijn deuren. In het Leeuwenpark waren dan alleen deze koningen van de jungle te bewonderen. Bezoekers doorkruisten met hun auto het gebied om de roofdieren van dichtbij te zien. In 1970 verschenen jachtluipaarden en werd een groep van liefst honderd bavianen toegevoegd.

De nieuwe bewoners van het tweede leeuwenpark in ons land zijn in hun nieuwe woonplaats aangekomen. Veilig achter een hoge afrastering kunnen zij alvast wennen aan hun omgeving, die zij binnenkort frank en vrij kunnen doorkruisen (foto:ANP).

De eigenaren van het park zijn apetrots op die laatste groep nieuwe bewoners en adverteren er lustig op los in de kranten. "Baviaan op je bumper. Het kan gebeuren in de nieuwe, zes hectare grote apenjungle. Ruim honderd bavianen beleven hier hun eigen wereld en u rijdt er kriskras doorheen. Een van de tientallen genietmomenten van Nederlands grootste ontspanningsparadijs. Doolhof. Ponyfarm. Pannekoekenhuis. En noem maar op! Veel voorpret!" Maar al snel bleken de beesten zo brutaal als een aap. Ze vonden al die auto's die door hun jungle rondcrossten maar wat interessant. En ze kwamen verder dan alleen maar de bumper, ondervonden bezoekers.

Een verslaggever van het Vrije Volk besloot in 1972 samen met zijn gezin eens een kijkje te nemen. Toen acht apen hun auto beklommen, kregen ze een ervaring die geen van de inzittenden snel zou vergeten. Zo viel te lezen onder het kopje: De opgewekte slopers van Hilvarenbeek.

"Ze verwijderen onmiddellijk met een kloek gebaar twee wat loszittende sierstrips. Ze schroefden de benzinedop los en smeten het nuttige ding achteloos in de bosjes. Een forse baviaan wipte op de motorkap en rukte vakkundig het sierdopje los dat verbonden is met het slangetje van de ruitensproeier. Toen twee kleine baviaantjes aan de ruitenwissers begonnen te buigen zijn we, mede op verzoek van een krijsende dochtertje, weggereden." Een stel dat achter hen reed, lachte zich dood. Maar hun lol verging snel, want ze kregen ongeveer dezelfde behandeling van de primaten.

Baviaan klimt tegen het hek omhoog richting vrijheid (foto: Polygoonjournaal).

De beesten bleken zich te vermenigvuldigen als konijnen en de bavianengroep groeide snel. Ook besloten ze hun territorium uit te breiden. De hoge hekken waren voor de grote exemplaren niet meer dan een klimhek en met regelmaat besloten ze ook de omgeving naast het park te verkennen. Dat leidde al snel tot verkeersopstoppingen, illegale liftpraktijken op auto's en uiteraard weer de nodige vernielingen aan wagens. Zie hieronder Polygoonbeelden van ontsnapte bavianen:

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De directie beseft dat het zo niet langer gaat en grijpt in. Ongeveer negentig van de honderdtwintig apen worden in mei 1973 gevangen en naar Spanje gedeporteerd. Door de ergste slopers en ontsnappingsartiesten te verwijderen, hoopte de parkleiding de rust te laten terugkeren. Om de groep weer op sterkte te brengen, verschenen een maand later honderd jonge bavianen uit Kenia in de Beekse Bergen. En het bleek wonderwel te werken. Geen overlast meer, de nieuwe bewoners gedroegen zich keurig. Maar een aap blijft een aap, zo bleek onlangs maar weer eens. Een kuifmangabey besloot de benen te nemen en ontsnapte uit het park. Het dier is al verschillende keren in de omgeving gespot, maar laat zich voorlopig niet vangen. Er zijn vooralsnog geen meldingen over gesloopte auto's. Een grootschalige verhuizing van tientallen apen is sindsdien niet meer voorgekomen in de Beekse Bergen. Onlangs verhuisde er wel nog een gorilla naar naar het safaripark. De serie Op Safari, gratis en zonder account te zien op Brabant+, liet zien hoe dat eraan toeging:

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