Politie boos op 'ramptoeristen' bij ongeluk Heerle: 'U moet zich schamen'

De politie Roosendaal heeft geen goed woord over voor een man en vrouw die zondagavond uitgebreid kwamen kijken bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Heerle. Een man raakte zwaargewond nadat hij uit een rijdende auto viel. "U moet zich schamen", schrijven agenten aan het duo op Instagram.

Stel rijdt weiland in voor beter zicht Dat hield een man en vrouw niet tegen. Schijnbaar nieuwsgierig reden zij door een weiland parallel aan de snelweg om zo dicht mogelijk bij het ongeluk te komen. Tot grote frustratie van de politie Roosendaal, die de boosheid van zich afschreef op Instagram.

Het ging zondagavond mis toen een man uit de auto viel . Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. De snelweg werd afgesloten zodat hulpdiensten en een traumahelikopter hun werk konden doen.

"Beste meneer en mevrouw de ramptoerist", beginnen de agenten het bericht. "Terwijl ambulance en politie bezig waren om het zwaargewonde slachtoffer te helpen, besloot u om er een gezellig uitje van te maken."

Over de actie van het stel is de politie sarcastisch. "Hierdoor had u natuurlijk het allerbeste zicht, dus zeer begrijpelijk..."

Politie wil stel nog spreken

De agenten vragen het duo na te denken hoe dat voor het slachtoffer is. "Wat zou u ervan vinden als iemand u daar in zo'n kwetsbare positie zou zien liggen? Zou u het fijn vinden dat er mogelijk foto's van u zouden worden gemaakt, die op een verjaardag vol trots getoond zouden worden?"

De conclusie van de politie is duidelijk. "U moet zich schamen. Het leed van een ander is geen live theater. Helaas waren wij te druk met onze werkzaamheden, anders hadden we u graag nog even gesproken."

Het stel vertrok na een opmerking van de politie. Toch hopen de agenten nog verder met hen te kunnen praten. "Mocht u dit lezen, dan zijn we graag bereid om met u in gesprek te gaan. U kunt zich, zonder verdere consequenties, melden op het bureau in Roosendaal. Wel verzoeken wij u om dan normaal in een parkeervak te parkeren."