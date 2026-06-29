Wielrenner Huub Artz uit Wintelre maakt Tourdebuut voor Lotto Intermarché

Wielrenner Huub Artz uit Wintelre maakt zaterdag in Barcelona zijn debuut in de Tour de France voor Lotto Intermarché. De 24-jarige Brabander, die afgelopen woensdag de Nederlandse titel in het tijdrijden veroverde, is de enige Nederlander in de Belgische ploeg.

Naast Artz bestaat de ploeg voornamelijk uit Belgen. Sprinter Arnaud De Lie krijgt hulp van zijn landgenoten Lennert Van Eetvelt, Jenno Berckmoes, Liam Slock en Lars Craps. Verder maken de Duitser Georg Zimmermann en de Fransman Baptiste Veistroffer deel uit van de selectie.

Behalve Artz rijden ook Veistroffer, Slock en Craps voor het eerst in de Ronde van Frankrijk. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona.

Geen klassement, wel ritwinst

"We brengen een heel jonge ploeg in stelling, met stuk voor stuk jongens onder de dertig jaar", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer. "Klassementsambities zijn er niet, we gaan voor ritwinst."