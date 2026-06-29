Grondlegger Avondje NAC Bob Maaskant (88) overleden

De man die het 'Avondje NAC' mede groot maakte, is niet meer. Oud-trainer Bob Maaskant is maandag op 88-jarige leeftijd in Breda overleden. Zijn zoon Robert maakte het nieuws bekend via Instagram: "Bob leeft voor altijd in onze harten."

Voor veel NAC-supporters is Maaskant onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van het Avondje NAC. Halverwege de jaren zeventig stond hij als trainer aan het roer toen de club haar thuiswedstrijden voor het eerst onder de nieuwe lichtmasten speelde. De combinatie van avondvoetbal, een fanatiek publiek en aanvallend voetbal groeide uit tot een begrip dat inmiddels al meer dan vijftig jaar bestaat.

Nog geen half jaar geleden vierde Maaskant samen met NAC-supporters het vijftigjarig bestaan van het Avondje NAC. Hij genoot ervan dat de traditie nog altijd springlevend is. "Mijn liefde voor NAC zal altijd blijven bestaan", vertelde hij. "Als eenmaal dat NAC-bloed door je aderen stroomt, gaat het er nooit meer uit." Dat supporters hem nog altijd aanspraken op die periode deed hem zichtbaar goed. "Dat is prachtig. Dan weet je dat je samen iets hebt neergezet dat veel groter is geworden dan je ooit had kunnen bedenken."

Voor altijd verbonden

Hoewel Maaskant ook bij andere clubs werkte en actief bleef in de voetbalwereld, bleef Breda een bijzondere plek voor hem. Zijn naam zal voor altijd verbonden blijven aan een van de bekendste tradities uit het Nederlandse voetbal.

Met zijn overlijden verliest NAC niet alleen een oud-trainer, maar ook een clubicoon dat een belangrijke bijdrage leverde aan de identiteit van de club. Het Avondje NAC is nog altijd springlevend en vormt daarmee misschien wel zijn grootste nalatenschap.

Zoon Robert Maaskant, ook oud-trainer van NAC, maakte op Instagram het verlies bekend. Zijn vader kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen. "Bob heeft een prachtig leven genoten. Gelachen, de hele wereld gezien en van zijn passie voetbal zijn werk gemaakt. Voor mij en de kinderen was hij de meest zorgzame lieve man die wij ons konden wensen", zo liet hij weten.