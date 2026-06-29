Beveiliger knock-out, gasten gewond: OM eist taakstraf na caféruzie

Een bewusteloze beveiliger en vijf gewonde cafégasten: op 27 mei 2023 loopt het totaal uit de hand in een café in Asten. Het Openbaar Ministerie eiste maandag 220 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen de drie verdachten uit Helmond.

De beveiliger sprak de verdachten die nacht in 2023 aan op hun gedrag in café Toff. Ze zouden vrouwen in de uitgaansgelegenheid lastig vallen, meldde de politie toen. De beveiliger werd hierop bewusteloos geslagen. "Zelfs terwijl hij buiten kennis op de grond ligt, wordt hij nog geslagen en geschopt", schrijft het OM. "Het leek alsof de beveiliger kapot moest", verklaarde een getuige. Buiten ging de vechtpartij verder en raakten vijf cafégasten, die de zaak probeerden te sussen, gewond. "Eén van de slachtoffers had meerdere afgebroken en loszittende tanden, een gat boven zijn wenkbrauw en zijn neus moest worden gelijmd." Een paar slachtoffers moesten in het ziekenhuis behandeld worden aan hun verwondingen. Verdachten vluchtten

Drie mannen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, haalden het kenteken van hun BMW en vluchtten. De auto werd een dag later teruggevonden op camping Prinsenmeer in Ommel.

In september 2023 werd een 32-jarige man aangehouden voor het incident. Na een oproep in Opsporing Verzocht, meldden een 40-jarige en een 22-jarige man zich op het politiebureau. Ze herkenden zichzelf op de beelden. Blinde woede

Volgens het OM blijkt uit de aangiftes, getuigenverklaringen en camerabeelden overduidelijk dat de drie mannen verantwoordelijk zijn voor het letsel van de slachtoffers. Een van de getuigen vertelde dat de verdachten in blinde woede tekeer gingen. De vechtpartij had veel impact op de slachtoffers en zorgde voor onrust in het dorp. De betrokken beveiliger noemde de verdachten maandag "laffe daders" en zei dat hij posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft opgelopen. "Wonden helen alleen oppervlakkig, de littekens blijven." Zowel de officier van justitie als de rechter sprak van een ‘geweldsexplosie’. De officier voegde er nog aan toe dat het drietal zo tekeer is gegaan dat er iemand dood getrapt had kunnen worden. Twee van de verdachten toonden zich in de rechtbank spijtbewust van de beruchte nacht, al wisten ze zich er nauwelijks iets van te herinneren. De rechter doet over twee weken uitspraak.