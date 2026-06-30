Van schimmels naar sportreep: Bredaas bedrijf wil voeding duurzaam krijgen
Het Bredase voedingsbedrijf The Protein Brewery timmert hard aan de weg om hun duurzame, gefermenteerde schimmels aan de man te brengen. De proteïnes uit die schimmels worden nu al verwerkt in sportrepen en poeders. Nu heeft het bedrijf, na een wachttijd van vijf jaar, ook toestemming om in Europa voedingsmiddelen te leveren. “Kijk naar de hitte van afgelopen week, dat laat maar weer zien hoe belangrijk zorg voor het klimaat is.”
Het bedrijf heeft net een goede week achter de rug. Maandag werd bekend dat de proteïnefabrikant een flinke smak geld binnen heeft geharkt van investeerders. Ook deed ABN AMRO een stevige duit in het zakje, met geld uit een potje voor duurzame initiatieven.
Alles bij elkaar kwam er 18 miljoen euro extra in het laatje. CEO Thijs Bosch is dan ook in opperbeste stemming: het Bredase bedrijf kan nu flink opschalen.
Wat gebeurt er met de schimmels?
Het Bredase bedrijf werd in 2021 opgestart door microbioloog Wim de Laat. Hij vond een manier om schimmels te voeden met suiker. Daarmee maakt hij een stof die het bedrijf Fermotein noemt: een schimmel met zowel eiwitten als vezels.
Normaal gesproken worden voedingsstoffen zoals eiwitten en vezels vooral uit dierlijke producten gehaald. Door de proteïne in het lab te maken, zou dat een stuk duurzamer zijn dan wanneer hetzelfde aantal eiwitten uit veeteelt komt.
Het bedrijf is sinds de start in 2021 flink gegroeid. Er kwam een fabriek in Breda en na een snelle goedkeuring gingen de eerste schimmels al over de toonbank om in Amerika verwerkt te worden in sportpoeders en repen. Volgens CEO Thijs Bosch is het product ook geschikt voor bijvoorbeeld koekjes. Het bedrijf haalde het afgelopen jaar ruim 70 miljoen euro op bij investeerders.
Grote spelers
“We staan aan de vooravond van flinke groei, ja”, zegt Bosch. Het Bredase bedrijf heeft niet de ambitie om de strijd aan te gaan met de grote spelers in de voedingsindustrie. “Wij laten vooral zien dat het duurzamer kan.”
Opvallend is dat ook de opmars van Ozempic-gebruikers het bedrijf in de kaart speelt. Het diabetesmiddel wordt steeds vaker gebruikt als afslankmiddel. “Mensen die Ozempic gebruiken zijn ook op zoek naar gezondere voedingsmiddelen. Ze willen geen zout, vet en suiker”, legt hij uit.
Schimmel
“Eigenlijk is het toepasselijk dat we in Brabant zitten, een gebied met veel intensieve veeteelt", vertelt Bosch. Ze zijn op dit moment de enige die proteïne uit schimmels haalt. "Intensieve veeteelt heeft ook voor stikstofproblemen gezorgd. Wij willen juist hier laten zien dat het maken van proteïnes een stuk duurzamer kan. We hebben minder land en minder water nodig."
“Kijk naar de hittegolf van de afgelopen dagen, die komt niet voor niets", zegt Bosch stellig. "De aarde warmt op. Wat wij doen is laten zien dat het ook anders kan. We willen niet per se concurreren met grote zuivelproducenten, maar een alternatief bieden.”
Met het binnenslepen van 18 miljoen euro is het wensenlijstje van het bedrijf verder aangevuld. Het eerste geld is al uit de knip verdwenen. “We hebben al mensen aangenomen en kijken hoe we de productie kunnen opschalen. Ook onderzoeken we de gezondheidseffecten van ons product.”
'Streng proces'
Sinds twee weken mogen de schimmels van het bedrijf ook in de eigen regio verkocht worden. De Europese Commissie deed vijf jaar over de beoordeling om te bepalen of het product veilig is voor consumenten. “Dat heeft vrij lang geduurd”, zegt Bosch. “Maar dat is natuurlijk terecht een streng proces.”
Het bedrijf heeft geen plannen om uit Brabant te vertrekken. “Er is hier veel talent en ondersteuning. We zijn geen startup meer, maar willen hier verder doorgroeien.”