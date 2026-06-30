Van schimmels naar sportreep: Bredaas bedrijf wil voeding duurzaam krijgen

Het Bredase voedingsbedrijf The Protein Brewery timmert hard aan de weg om hun duurzame, gefermenteerde schimmels aan de man te brengen. De proteïnes uit die schimmels worden nu al verwerkt in sportrepen en poeders. Nu heeft het bedrijf, na een wachttijd van vijf jaar, ook toestemming om in Europa voedingsmiddelen te leveren. “Kijk naar de hitte van afgelopen week, dat laat maar weer zien hoe belangrijk zorg voor het klimaat is.”

Het bedrijf heeft net een goede week achter de rug. Maandag werd bekend dat de proteïnefabrikant een flinke smak geld binnen heeft geharkt van investeerders. Ook deed ABN AMRO een stevige duit in het zakje, met geld uit een potje voor duurzame initiatieven. Alles bij elkaar kwam er 18 miljoen euro extra in het laatje. CEO Thijs Bosch is dan ook in opperbeste stemming: het Bredase bedrijf kan nu flink opschalen.

Wat gebeurt er met de schimmels?

Het Bredase bedrijf werd in 2021 opgestart door microbioloog Wim de Laat. Hij vond een manier om schimmels te voeden met suiker. Daarmee maakt hij een stof die het bedrijf Fermotein noemt: een schimmel met zowel eiwitten als vezels. Normaal gesproken worden voedingsstoffen zoals eiwitten en vezels vooral uit dierlijke producten gehaald. Door de proteïne in het lab te maken, zou dat een stuk duurzamer zijn dan wanneer hetzelfde aantal eiwitten uit veeteelt komt.

Het bedrijf is sinds de start in 2021 flink gegroeid. Er kwam een fabriek in Breda en na een snelle goedkeuring gingen de eerste schimmels al over de toonbank om in Amerika verwerkt te worden in sportpoeders en repen. Volgens CEO Thijs Bosch is het product ook geschikt voor bijvoorbeeld koekjes. Het bedrijf haalde het afgelopen jaar ruim 70 miljoen euro op bij investeerders.