Hij voor Marokko, zij voor Oranje: Tilburgs stel verdeeld over WK-kraker

Menig voetbalsupporter zit in de late uurtjes van maandag op dinsdag met knikkende knieën op de bank voor het WK-duel tussen Marokko en Nederland. Extra spannend is het voor tortelduifjes Abdel en Mado uit Tilburg. Want waar Mado juicht voor de Oranje Leeuwen, springt Abdel juist voor de Leeuwen van de Atlas.

Abdel Choaibi en Mado Saris ervaren niet alleen spanning voor de wedstrijd, maar misschien ook een klein beetje spanning voor de goede orde in hun relatie. Want waar Mado in knaloranje tenue rondloopt, is Abdel uitgedost in het wit, rood en groen. “De spanning is wel om te snijden, we zijn benieuwd wat het gaat worden”, zegt Abdel. Vlak daarvoor gaf hij de Marokkaanse rode ster op zijn voetbalshirt nog een flinke smakker. “Ik ben benieuwd wie er gaat winnen, ik denk Nederland”, vult vriendin Mado met een plagend lachje aan, beide staan op een voetbalveldje in de stad. “Maar ik denk wel dat ze het moeilijk gaan krijgen vannacht.” Fanatiek

De twee zijn fanatieke voetballiefhebbers in hart en nieren. Maar qua schreeuwen bij een doelpunt spant er één de kroon. “Ik juich wel het hardst, maar we kijken wel graag samen voetbal.” Of dat samen kijken ook vannacht zo gemoedelijk gaat? “Hopelijk kunnen we dan nog door één deur. Als we verliezen hoeven we elkaar deze week niet te spreken, denk ik”, zegt de Marokko-fan. “We vechten elkaar nog niet de tent uit”, lacht Mado.