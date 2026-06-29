Hij voor Marokko, zij voor Oranje: Tilburgs stel verdeeld over WK-kraker
Menig voetbalsupporter zit in de late uurtjes van maandag op dinsdag met knikkende knieën op de bank voor het WK-duel tussen Marokko en Nederland. Extra spannend is het voor tortelduifjes Abdel en Mado uit Tilburg. Want waar Mado juicht voor de Oranje Leeuwen, springt Abdel juist voor de Leeuwen van de Atlas.
Abdel Choaibi en Mado Saris ervaren niet alleen spanning voor de wedstrijd, maar misschien ook een klein beetje spanning voor de goede orde in hun relatie. Want waar Mado in knaloranje tenue rondloopt, is Abdel uitgedost in het wit, rood en groen.
“De spanning is wel om te snijden, we zijn benieuwd wat het gaat worden”, zegt Abdel. Vlak daarvoor gaf hij de Marokkaanse rode ster op zijn voetbalshirt nog een flinke smakker. “Ik ben benieuwd wie er gaat winnen, ik denk Nederland”, vult vriendin Mado met een plagend lachje aan, beide staan op een voetbalveldje in de stad. “Maar ik denk wel dat ze het moeilijk gaan krijgen vannacht.”
Fanatiek
De twee zijn fanatieke voetballiefhebbers in hart en nieren. Maar qua schreeuwen bij een doelpunt spant er één de kroon. “Ik juich wel het hardst, maar we kijken wel graag samen voetbal.” Of dat samen kijken ook vannacht zo gemoedelijk gaat? “Hopelijk kunnen we dan nog door één deur. Als we verliezen hoeven we elkaar deze week niet te spreken, denk ik”, zegt de Marokko-fan. “We vechten elkaar nog niet de tent uit”, lacht Mado.
“De fanatiekste supporters, dat winnen wij sowieso”, grijnst Abdel, die is gehuld in een Marokkaans tenue. “Qua supporters is Marokko wel sterk”, beaamt zijn vriendin. “Maar als ik de beelden van de Nederlandse fans zie, van links naar rechts, dan moet dat natuurlijk Nederland zijn”, glimlacht ze. “Maar op het veld is het een krachtmeting”, voegt Abdel toe.
Penalties?
Dan nog de voorspellingen van de twee: dat blijft een gevoelig punt. Voor Mado is het zo klaar als een klontje. “Het is binnen de negentig minuten beslist. Het wordt 3-2 voor Nederland.” “Ik heb gezien dat Nederland veel kan scoren in andere wedstrijden, dus ik ben optimistisch”, zegt ze.
Abdel gaat er wat minder met een gestrekt been in. “Ik denk dat het 2-1 wordt. Maar ik verbaas me ook niet als het 2-2 wordt en het op penalties aankomt”, zegt hij lachend, terwijl hij plagend langs zijn snor wrijft. “Maar wij hebben met penalties natuurlijk (Yassine) Bounou!”
“Ik ga wel juichen natuurlijk”, gaat hij verder. “Maar ik heb wel een huisgenoot die morgenvroeg moet werken, dus ik hoop dat hij niet wakker wordt.” Mado vult aan: “Ik ga proberen de buren te laten slapen.” Ze haalt haar schouders op. “Maar het moet wel gevierd worden.”
Oranjenacht
Oranje speelt in de vroege uurtjes van maandag op dinsdag. De bal gaat om 03.00 uur Nederlandse tijd rollen in het stadion van Monterrey in Mexico. En zo’n Oranjenacht betekent weinig slaap. “Ik moet ook nog wat dingen voor school doen, dus ik ga zeker niet slapen”, zegt Mado. “Maar dat wordt wel productief.” Ze kijken elkaar aan. “We gunnen het elkaar, we gunnen het beide landen.”