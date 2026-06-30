Met volle maag, maar vooral een kater naar huis na nachtelijk Oranjeontbijt

Het is over en uit voor Oranje op het WK 2026. Zagen ook tientallen fans in Roosendaal, die in alle vroegte naar hun stamcafé afreisden. Voor de wedstrijd, én... een bijbehorend ontbijt.

Een tikkie onwennig lopen de eerste in oranje gehulde fans even voor drieën café Het Wapen van Roosendaal binnen. Voor veel van hen niet de eerste keer dat ze om deze tijd de kroeg binnendruppelen, al gaan daar normaal gesproken geen uurtjes slaap aan vooraf. Want al snel blijkt dat de meesten toch wat voorwerk hebben gedaan. “Ik heb er al een uurtje of vijf slaap op zitten”, vertelt een bezoeker aan de bar, die geen seconde heeft getwijfeld over het kijken van de kraker met Marokko. “Ik ben er niet zo zeker van dat we hierna nog wedstrijden gaan krijgen. Trouwens, we hebben thuis een kleine van een jaar, dus ik word ’s nachts toch wel wakker.” En na de wedstrijd wacht zijn bed ook weer ‘gewoon’ op hem. “Ik heb een dealtje gesloten met mijn vrouw.” Voor kastelein Maaike Matthijssen was het oranjeontbijt – om maar in voetbaltermen te blijven – een een-tweetje. “We moesten natuurlijk de wedstrijd kijken, maar op deze manier kon ik ook nog even slapen vooraf.” Niet dat ze bij het horen van de wekker uitgerust haar bed uitstapte. “Of ik spijt had? Heel veel”, lacht ze.

"Midden in de nacht in het café zonder biertje? Geen optie."

Een belangrijke vraag dan: want die croissantjes, eierkoeken en worstenbroodjes zijn lekker, maar wat drink je nou bij zo’n ontbijtje in de kroeg. Voor een groepje vrienden is het geen uitgemaakte zaak. Eén van hen begint na even dubben toch maar met een kop koffie. “Even rustig inkomen.” Voor de rest van zijn gezelschap valt de keuze wat traditioneler uit. “Midden in de nacht in het café zónder biertje? Nee, geen optie.” Ook voor Matthijssen zijn de bestellingen aan de bar even wennen. Niet vaak vragen gasten op dit tijdstip om een cappuccino, of zelfs een appelsap. “Je ziet ze even twijfelen. Sommigen vinden het te vroeg voor een pilsje, maar in een glas cola met prik hebben ze ook nog geen trek.”

"Zelfs zonder veel drank vertrekt iedereen met een kater."

Ondertussen verdwijnt de focus al gauw naar de prestaties op het veld. Vooraf is het overgrote deel voorzichtig optimistisch. “2-1 voor Oranje”, voorspelt een meisje, dat met haar ouders naar de kroeg is afgereisd. En zo wordt er door veel bezoekers een kleine overwinning voorspeld. De waarheid viel dus anders uit. En dus is het wonden likken en rap naar huis. "Dit ging nog sneller dan verwacht", zegt Matthijssen, kijkend naar het binnen een minuut of twee leeggestroomde café. "Allemaal met een kater, zelfs zonder veel drank." Aan het ontbijt heeft het niet gelegen. "De broodjes zijn op. Eén gast vertelde me net dat hij blij is dat hij in ieder geval met gevulde maag naar zijn werk kan." En mochten we over vier jaar weer in de kleine uurtjes spelen? "Dan is iedereen hier weer welkom."