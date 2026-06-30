Verbruggen blinkt uit en Gakpo scoort, maar Nederland ligt eruit op WK

Ondanks een uitblinkende doelman Bart Verbruggen en een goal van Cody Gakpo is het Nederlands elftal maandagnacht uitgeschakeld in de zestiende finale van het WK voetbal in Amerika. Oranje verloor na strafschoppen (2-3) van Marokko, na een gelijke stand na de reguliere speeltijd en de verlenging (1-1).

Marokko was de gevaarlijkste ploeg tijdens de reguliere speeltijd, maar Oranje kwam in de 72e minuut op voorsprong nadat Wout Weghorst in het veld was gekomen.

De spits stuurde met één van zijn eerste balcontacten de opnieuw goed spelende Crysencio Summerville weg. De buitenspeler bereikte al vallend Cody Gakpo, die scoorde en zijn treffer in tranen vierde. De Eindhovense aanvaller maakte zaterdag het verlies van zijn ongeboren zoontje bekend. Desondanks bleef hij bij Oranje en speelde hij ondanks het verdriet een goed toernooi.

Na de 1-0 kwam Oranje nog meer onder druk te staan maar het leek overeind te blijven, tot Issa Diop de Bredase aaanvoerder Virgil van Dijk in blessuretijd in de lucht klopte en met het hoofd scoorde. In de verlenging redde de Bredase keeper Bart Verbruggen zijn ploeg toen Soufiane Rahimi alleen voor hem opdook.

Ook in de verlenging was Marokko de meest dreigende ploeg, maar toen werd er niet gescoord waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Voor Nederland scoorden Teun Koopmeiners en Wout Weghorst vanaf elf meter. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten hun penalty. Aanvoerder Van Dijk nam geen strafschop.