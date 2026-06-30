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Toeterende automobilisten en wapperende vlaggen, Marokkanen vieren WK-zege

Vandaag om 06:44 • Aangepast vandaag om 07:10
Marokkaanse voetbalsupporters kwamen in alle vroegte samen in het centrum van Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Marokkaanse voetbalsupporters kwamen in alle vroegte samen in het centrum van Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

De zege van Marokko op Nederland tijdens het WK voetbal leidde in diverse gemeenten dinsdagochtend vroeg tot vreugdetaferelen. Onder meer in het centrum van Den Bosch kwamen veel mensen bij elkaar, zwaaiend met Marokkaanse vlaggen en in Tilburg werd volop getoeterd door feestvierende automobilisten. 

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De vreugdetaferelen zijn begrijpelijk, want Nederland leek op weg naar een zege. Het doelpunt dat Cody Gakpo in de 72e minuut maakte, bleef staan tot de negentigste minuut. Maar terwijl Ortanje voorzichtig begon te dromen van de achtste finale maakte Issa Diop gelijk, waardoor er verlengd moest worden. 

Tijdens die verlenging werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Dat werd een waar zenuwenspel. Zowel Marokko als Nederland misten meerdere keren, maar de misser van Crysencio Summerville bleek de beslissende. 

In de achtste finale wacht Marokko nu een confrontatie met Canada. 

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    Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Vol trots werd er in Den Bosch gejuicht met de Marokkaanse vlag (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • De WK-overwinning op Oranje veroorzaakte vreugdetaferelen in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
  • Toeterende Marokkaanse automobilisten in Tilburg na de WK-zege op Oranje.

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