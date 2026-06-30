Minister: overname ExpertCare voorlopig van de baan

Een overname van de zorgvilla's van ExpertCare zit er voorlopig niet in, meldt zorgminister Mirjam Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de villa in Waalre moeten sluiten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanwege ondermaatse zorg.

"Verdere onzekerheid over een mogelijke overname helpt kinderen en ouders niet verder, brengt risico's met zich mee voor de continuïteit van de zorg en vertraagt de zorgbemiddeling", aldus Sterk, die een overname in de toekomst niet uitsluit.

Een overnamevoorstel bleef uit en het is volgens de bewindsvrouw daarom zaak om eerst te focussen op het vinden van een passende plek voor nog 38 kinderen met een meervoudige handicap . Naast Waalre gaat het ook om een villa in Vleuten.

De cliëntenraad van ExpertCare is verbaasd over de mededeling van de minister. Volgens de cliëntenraad was er een overnamekandidaat in beeld en heeft die zich, voor zover de raad weet, niet teruggetrokken.

ExpertCare zelf laat weten dat afgelopen periode is onderzocht of een overname door een andere partij mogelijk was. "Dat scenario heeft, ondanks extra tijd, gesprekken en betrokkenheid van meerdere partijen, niet geleid tot een concreet, uitvoerbaar en verantwoord plan. Ook hier komt het structurele probleem van de financiering van deze vorm van zorgverlening in Nederland aan de orde."

'Niet mogelijk'

De betrokken partijen hebben volgens ExpertCare gezamenlijk geconcludeerd dat een overname niet mogelijk is.

Eerder sprak Sterk al haar teleurstelling uit over de noodzaak van een sluiting. De kinderen op de sluitende locaties krijgen voorrang en er liggen noodscenario's klaar. Op de andere twee locaties van ExpertCare houdt de IGJ intensief toezicht.

Donderdag debatteert de Kamer over de sluiting van de zorgvilla's. Dinsdag dient een rechtszaak die ExpertCare heeft aangespannen om te voorkomen dat onder meer een inspectierapport openbaar wordt gemaakt, bevestigt de zorgorganisatie. Die geeft aan dat de zaak "deel uitmaakt van een formeel proces", zonder daar verder op in te gaan.