Ouders radeloos na sluiting zorgvilla: 'Geen nacht slaap meer'

Uitgeput, radeloos en zonder uitzicht op hulp. Voor Efgenia en haar gezin heeft de sluiting van de zorgvilla van Villa ExpertCare in Waalre grote gevolgen. Haar zoontje (8) met meervoudige beperkingen kan vanaf 1 juli voorlopig nergens meer terecht voor logeerzorg. "Nu raakt hij ook zijn tweede thuis kwijt."

De jongen heeft een ernstige hartafwijking, een ontwikkelingsachterstand, is vaak rolstoelgebonden en krijgt door zijn eetstoornis ARFID sondevoeding tot drie uur in de nacht. "Het is een fragiel kindje dat veel zorg nodig heeft", vertelt Efgenia, die niet met haar achternaam in het artikel wil. De sondevoeding wordt 's ochtends aangesloten en 's nachts uitgezet en afgekoppeld. Al zeven jaar ging hij naar de zorgvilla om zijn ouders tijdelijk te ontlasten. Eerst twee of drie nachten per week, later steeds minder. Sinds dit jaar kon hij nog maar één nacht per twee weken terecht. "Zelfs dat ging niet altijd door." De zorgvilla zou 31 december sluiten, maar sluit nu al per 1 juli nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd oordeelde dat de zorg niet meer veilig genoeg is. Niet voor alle de kinderen die er verbleven, is al een passend alternatief gevonden. Ook niet voor Efgenia's zoon. Hij zou eigenlijk tot zijn 18e naar de zorgvilla gaan, maar nu is zaterdag zijn allerlaatste dag daar.

"Er zijn gewoon geen plekken."

"Er zijn gewoon geen plekken", zegt ze. Ze vond twee alternatieven, maar één heeft een wachtlijst waarvan de lengte niet eens meer wordt genoemd. De andere locatie ligt anderhalf uur rijden verderop, sluit tijdens vakanties en kent een wachtlijst van twee tot drie jaar. "Op veel andere plekken wordt hij afgewezen omdat hij te medisch is." Efgenia staat met haar gezin in de overlevingsstand. Iedere nacht gaat het alarm van de pomp van de sondevoeding af. "We slapen al jaren geen nacht door. Je probeert 24/7 alle ballen in de lucht te houden, maar dat lukt niet." Volgens Efgenia raken veel ouders volledig uitgeput. "Juist doordat je kind af en toe ergens veilig kon logeren, kon je de accu weer even opladen. Nu valt dat weg."

"Nu raakt hij ook zijn tweede thuis kwijt."

Ook sociaal merkt ze de gevolgen. "Je wereld wordt steeds kleiner. Mijn ouders helpen waar ze kunnen, maar ze worden ouder. Andere mensen kun je deze zorg niet zomaar toevertrouwen." Als de voedingsbutton uit de buik van haar zoon losraakt, moet die binnen een half uur teruggeplaatst worden. Dat kan ze nu zelf ook. "Je bent eigenlijk moeder, verpleegkundige én dokter." Ze vreest dat meer ouders door het wegvallen van de logeerzorg in een burn-out belanden, hun baan kwijtraken of dat huwelijken klappen. Ook voor de kinderen zijn de gevolgen groot. "Mijn zoon heeft juist behoefte aan ritme en structuur, hij reageert niet goed op prikkels en veranderingen. De afgelopen maanden moest hij steeds afscheid nemen van vertrouwde begeleiders en kinderen. Nu raakt hij ook zijn tweede thuis kwijt."

"Er moet echt iets gebeuren voor alle gehandicapte kinderen."