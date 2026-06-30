Minister stelt overname zorgvilla's uit

Een overname van de zorgvilla's van ExpertCare zit er voorlopig niet in. Dat meldt zorgminister Mirjam Sterk in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de villa in Waalre moest sluiten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanwege ondermaatse zorg.

Minister sluit overname later niet uit "Verdere onzekerheid over een mogelijke overname helpt kinderen en ouders niet verder, brengt risico's met zich mee voor de continuïteit van de zorg en vertraagt de zorgbemiddeling", aldus Sterk. Ze sluit een overname in de toekomst overigens niet uit.

Een overnamevoorstel bleef uit. Volgens de bewindsvrouw is het daarom zaak om eerst te focussen op het vinden van een passende plek voor de nog 38 kinderen met een meervoudige handicap . Naast Waalre gaat het ook om een villa in Vleuten.

De cliëntenraad van ExpertCare reageert verbaasd op de mededeling van de minister. Volgens de raad was er wel degelijk een overnamekandidaat in beeld, en heeft die zich, voor zover bekend, niet teruggetrokken.

ExpertCare: geen uitvoerbaar plan

ExpertCare laat weten dat de afgelopen periode is onderzocht of een overname door een andere partij mogelijk was. "Dat scenario heeft, ondanks extra tijd, gesprekken en betrokkenheid van meerdere partijen, niet geleid tot een concreet, uitvoerbaar en verantwoord plan", aldus de zorgorganisatie. Volgens ExpertCare speelt ook het structurele probleem van de financiering van deze vorm van zorgverlening in Nederland een rol.

De betrokken partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat een overname niet mogelijk is.

Kamerdebat en rechtszaak deze week

Eerder sprak Sterk al haar teleurstelling uit over de noodzaak van de sluiting. Kinderen op de sluitende locaties krijgen voorrang bij het vinden van een nieuwe plek en er liggen noodscenario's klaar. Op de andere twee locaties van ExpertCare houdt de IGJ intensief toezicht.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van de zorgvilla's. Dinsdag dient een rechtszaak die ExpertCare heeft aangespannen om te voorkomen dat onder meer een inspectierapport openbaar wordt gemaakt, bevestigt de zorgorganisatie. Die geeft aan dat de zaak "deel uitmaakt van een formeel proces", zonder daar verder op in te gaan.