PSV haalt drie talenten en nieuwe assistent-coach naar de selectie

PSV heeft dinsdag drie talenten uit de eigen jeugd toegevoegd aan de hoofdmacht. Het gaat om aanvaller Joël van den Berg (19), verdediger Fabian Merién (17) en doelman Tijn Smolenaars (21). Daarnaast is Bas Sibum als assistent-coach toegevoegd aan de staf van trainer Peter Bosz.

De drie jonge spelers sluiten direct aan. Ze trainen dinsdag dan ook mee tijdens de eerste besloten training van het seizoen, meldt PSV .

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Sibum nieuwe assistent van Bosz

Bas Sibum is aangesteld als assistent-trainer onder hoofdcoach Peter Bosz. De 43-jarige oud-prof was eerder werkzaam bij FC Emmen, Roda JC en Heracles Almelo, waar hij bij de laatste twee clubs fungeerde als hoofdtrainer. Sibum tekent een contract voor twee jaar, meldt PSV.

Eerder dit jaar maakte assistent-trainer Ibrahim Afellay bekend te stoppen als assistent-trainer van de club. Het 40-jarige clubicoon werd in december aangesteld als vervanger van André Ooijer, maar besloot toch weer weg te gaan bij PSV.