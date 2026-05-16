Afellay stopt als assistent bij PSV: 'Had meer mijn stempel willen drukken'
Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistent-trainer van PSV. Dat laat de club zaterdagavond weten in een verklaring. De 40-jarige clubicoon werd in december aangesteld als vervanger van André Ooijer, maar gaat toch weer weg bij PSV. "Ik had graag vaker onderdelen van trainingsvormen willen leiden en meer mijn stempel willen drukken", zegt de oud-speler.
Na een aantal gesprekken met de directie en Peter Bosz zou Afellay hebben besloten om weg te gaan bij de club. "Ik ben deze uitdaging begin dit jaar met veel plezier en enthousiasme aangegaan, maar de praktijk is anders gebleken dan wat ik me ervan had voorgesteld."
Samenwerking anders voor zich gezien
Afellay had de samenwerking bij de club in Eindhoven anders voor zich gezien. "Ik had bijvoorbeeld graag vaker onderdelen van trainingsvormen willen leiden en meer mijn stempel willen drukken." Hij heeft daar met de club gesprekken over gevoerd, maar is er niet uitgekomen. "Dat is helemaal prima, dat soort dingen gebeuren in het leven."
Ondanks dat PSV meerdere keren zou hebben geprobeerd om er samen uit te komen en Afellay op anderen gedachten zou hebben willen brengen, blijft hij bij zijn besluit. "Ik wil benadrukken dat in goede harmonie uit elkaar gaan en dat ik ook veel heb mogen opsteken van Peters werkwijze."
De oud-voetballer wil iedereen bedanken voor zijn tijd. Hij geeft aan dat PSV zijn club is en blijft. "Dit geen vaarwel, maar een tot ziens."
200 wedstrijden voor PSV
Afellay kwam op tienjarige leeftijd bij PSV terecht en speelde meer dan 200 officiële wedstrijden in het rood-witte tenue. Hij speelde in zijn carrière bij diverse clubs, waarin hij onder meer vier Nederlandse landstitels, de Champions League, de KNVB-beker en meerdere landstitels in Griekenland en Spanje won. In 2021 maakte hij bekend te stoppen als profvoetballer. Zijn contract bij PSV werd toen niet verlengd, waarna Afellay clubloos achter bleef. De afgelopen jaren was hij wel actief als trainer.
In december werd Afellay aangesteld als de assistent-trainer bij PSV. André Ooijer stopte destijds als assistent-trainer bij de club uit Eindhoven, omdat de functie hem niet langer genoeg plezier gaf.