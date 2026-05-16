Afellay stopt als assistent bij PSV: 'Had meer mijn stempel willen drukken'

Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistent-trainer van PSV. Dat laat de club zaterdagavond weten in een verklaring. De 40-jarige clubicoon werd in december aangesteld als vervanger van André Ooijer, maar gaat toch weer weg bij PSV. "Ik had graag vaker onderdelen van trainingsvormen willen leiden en meer mijn stempel willen drukken", zegt de oud-speler.

Na een aantal gesprekken met de directie en Peter Bosz zou Afellay hebben besloten om weg te gaan bij de club. "Ik ben deze uitdaging begin dit jaar met veel plezier en enthousiasme aangegaan, maar de praktijk is anders gebleken dan wat ik me ervan had voorgesteld." Samenwerking anders voor zich gezien

Afellay had de samenwerking bij de club in Eindhoven anders voor zich gezien. "Ik had bijvoorbeeld graag vaker onderdelen van trainingsvormen willen leiden en meer mijn stempel willen drukken." Hij heeft daar met de club gesprekken over gevoerd, maar is er niet uitgekomen. "Dat is helemaal prima, dat soort dingen gebeuren in het leven."