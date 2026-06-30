Natuurbranden op militair terrein: Defensie scherpt regels aan voor oefenen

Defensie scherpt de regels aan voor oefenen bij grote droogte als er een verhoogd risico op natuurbranden is. Het ministerie besloot het protocol opnieuw te bekijken nadat eind april verschillende natuurbranden waren uitgebroken tijdens oefeningen, onder meer in Brabant. De provincie drong daarom aan op snelle aanpassing van de regels.

Het bestaande protocol wordt op enkele punten aangescherpt , aldus Defensie. Er moeten onder meer brandbestrijdingsmiddelen binnen een straal van 25 meter zijn. Verder krijgt de terreinopzichter 'het mandaat om bij hoog brandgevaarlijke risico's de geplande of reeds aangevangen oefening te staken' en komt er bij opleidingen meer aandacht voor het voorkomen van natuurbranden.

Na de branden eind april op militaire oefenterreinen op de Oirschotse Heide en op de Weerter- en Budelerbergen legde Defensie oefeningen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil. Sinds de derde week van mei kan daar weer met explosieven worden getraind.

Natuurbranden in Brabant

Eerder in april braken meerdere grote natuurbranden uit op militaire terreinen. Dergelijke en andere natuurbranden komen in Brabant steeds vaker voor, vooral tijdens droge en warme periodes. Heidegebieden, bossen en natuurterreinen zijn dan extra kwetsbaar, met soms grote gevolgen voor natuur, omwonenden en hulpdiensten.

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