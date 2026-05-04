Provincie roept Defensie op met spoed droogteprotocollen te herzien

Na de natuurbranden van vorige week stelt de provincie dat Defensie de droogteprotocollen heel snel moet herzien. "Wij begrijpen dat Defensie moet oefenen, ook in het licht van de geopolitieke spanningen en ontwikkelingen. Maar risico's op onbeheersbare natuurbranden moeten voorkomen worden."

De provincie wijst erop dat de gevaren van onbeheersbare branden enorm zijn in een dichtbevolkt land als Nederland en dat het zelf de beheersing van natuurbranden al jaren hoog op de agenda heeft staan. "De enorme en onbeheersbare brand in de Deurnese Peel in 2020 heeft dat versterkt. Destijds hebben brandweermensen moeten rennen voor hun leven."

Brabant vindt dat de aanpak van natuurbranden veel meer onderdeel moet worden van de 'normale' bedrijfsvoering van overheden. Ook vindt de provincie dat de financiering daarvan structureel moet worden geregeld.