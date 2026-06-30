Kamer wil geld voor Moerdijkers, maar voortbestaan dorp blijft onzeker

De Tweede Kamer wil dat er een speciaal fonds komt om de leefbaarheid van het dorp Moerdijk te garanderen. Ook moet er een regeling komen voor inwoners die financiële schade ondervinden en mogen er wat de Kamer betreft tot ten minste 2050 geen nieuwe ruimteclaims in de regio worden gedaan. Over het wel of niet opheffen van het dorp doet de Kamer geen harde uitspraken.

Dinsdag werd er gestemd over zestien moties die Kamerleden ingediend hebben om het kabinet te sturen. Moties die het kabinet opriepen Moerdijk hoe dan ook niet op te heffen of alle scenario's van tafel te vegen, haalden geen meerderheid. Wel was er steun voor een nieuw leefbaarheidsfonds en wilden de Kamer financiële ondersteuning voor inwoners.

Daarnaast was er aandacht voor de samenwerking tussen het Rijk, de provincie en de gemeente Moerdijk. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (CDA) van Klimaat en Groene Groei gaf vorige week in een debat in de Tweede Kamer al aan dat de manier waarop er door de politiek met het dorp Moerdijk is omgegaan. "Het is verre van goed gegaan, het moet anders en beter", zei hij toen. Die opdracht geeft de Kamer De Bat nu ook min of meer expliciet mee. Zo wil een meerderheid op initiatief van de ChristenUnie dat de randvoorwaarden die de gemeente stelt richtinggevend te maken in de verdere besluitvorming.

Daarmee verwijst ze naar een voorwaardenpakket dat de gemeente samen met inwoners, ondernemers en boeren heeft opgesteld. Hoofdvoorwaarden daarin zijn een menselijke benadering met eerlijke compensatie, een permanente uitvoeringsorganisatie en een gebiedsfonds voor brede welvaart. Een voorstel van PRO (voorheen GroenLinks-PvdA) om zo'n fonds op te richten om de leefbaarheid te verbeteren kon op een meerderheid rekenen. Net als moties van de PVV om een compensatieregeling op te zetten en om de afstemming tussen overheden voortaan beter te regelen. De Kamer steunde ook een voorstel van Forum voor Democratie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het bestaande haven- en industrieterrein te benutten.