Duizenden vlaggetjes meteen opgeruimd, Oranjestraat is klaar met WK-voetbal

De duizenden oranje vlaggetjes die maandenlang de Oranjestraat in Breda kleurden, zijn na de WK-uitschakeling van het Nederlands elftal al snel weer uit het straatbeeld verdwenen. Bewoners haalden de versiering dinsdag, na de uitschakeling door Marokko na penalty's, met trappen en lange stokken weg. De teleurstelling is groot, maar één ding weten ze zeker: bij het volgende eindtoernooi hangt de straat gewoon weer vol. "En misschien dan wel weer meer dan deze keer', zegt Christiaan de Leij.

Samen met Jaimy Weijgers is Christiaan de drijvende kracht achter het versieren van de Ahornstraat in Breda. "We zijn er klaar mee", reageert Jaimy als hij na een paar uurtjes slapen weer voor zijn huis in de Oranjestraat staat. Veel van de oranje vlaggetjes, die er al sinds begin april hangen, zijn hun kleur verloren en hangen er na de verloren wedstrijd troosteloos bij. "Als we gewonnen hadden zouden we veel van de vlaggetjes vervangen door frisse nieuwe oranje, maar dat is nu jammer genoeg niet meer nodig", zegt Christiaan.

Verkleurde oranje vlaggetjes in de Oranjestraat (foto: Jan Peels).

"De vlag hangt hier half stok vandaag"

"Het is een dikke kater, want dit hadden we niet zien aankomen. We hadden er het volle vertrouwen in dat Nederland een ronde verder zou gaan, maar door de slechte keuzes van Koeman is dat niet zo. Ik vind dat hij gelijk zijn ontslag moet krijgen", zegt Jaimy. "Maar ik wil wel alle Marokkaanse mensen feliciteren, want hier in deze multiculturele straat wonen ook veel Marokkanen, Turken en mensen uit Curaçao." Op de vraag of de straat nu achter Marokko gaat staan zegt Jaimy dat ze dan voor België zijn. "Ze noemen ons hier reserve Belgen", zegt hij lachend.

"Ik ben stiekem voor allebei, eigenlijk konden wij niet verliezen."

Bij Lina Nafia hangt tussen al het oranje een Marokkaanse vlag aan het huis. "Hij is opgehangen door de buren en niet eens door ons", vertelt ze zichtbaar trots. "Dat toont ook dat de buurt ook wel een beetje achter ons stond. We zaten met een dubbel gevoel naar de wedstrijd te kijken, want je gunt het Marokko ook, maar ik ben hier geboren en ga hier naar school, dus ik ben stiekem voor allebei. Eigenlijk konden wij niet verliezen", vertelt ze in haar Marokkaanse voetbalshirt. "De vlag hangt hier halfstok vandaag", zegt Cor Jansen terwijl haar buurvrouwen veel van de vlaggen van de muren trekken. "Het was een vreselijke wedstrijd, het leek wel een slagveld", sombert Cor. Aan de overkant is John bezig de Nederlandse vlag boven zijn deur weg te halen terwijl hij op een trap balanceert. "Het is zonde, maar over vier jaar hebben we weer een kans. We blijven door gaan met het versieren van de straat, het mooi om die saamhorigheid te zien en de gezelligheid als de wedstrijden gespeeld worden. De voetballers doen hun best en wij doen ook ons best om het mooi te maken."

John de Leij haalt zijn vlag weg (foto: Jan Peels).