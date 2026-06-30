Treinverkeer tussen Breda en Rotterdam tot zaterdag plat na brand

Het treinverkeer tussen Breda en Rotterdam ligt nog langer plat dan gedacht. Dat meldt ProRail dinsdagavond. Volgens de spoorwegbeheerder kunnen op zijn vroegst zaterdagmiddag weer treinen rijden.

Maandagochtend brak brand uit in een kabelgoot naast het spoor in Rotterdam-Zuid. Na de brand moesten bijna 300 kabels over een lengte van twintig meter worden gecontroleerd door ProRail.

Al vrij snel werd duidelijk dat de gevolgen groot zijn en het herstel nog dagen zou gaan duren. In totaal moeten 100 kabels in de kabelgoot gerepareerd worden. Maar deze moeten een voor een bekeken worden en opnieuw worden gelast.

Tot en met zaterdagmiddag geen treinen

Omdat dit veel tijd kost gaan de werkzaamheden langer duren rijden tot en met zaterdagmiddag 15.00 uur geen treinen tussen Breda en Rotterdam.

Eerder werd gemeld dat de werkzaamheden tot donderdagavond zouden duren. Nu blijkt dat ProRail toch langer nodig heeft om alles op orde te krijgen.

"Het inventariseren en herstellen van de kabels neemt veel tijd in beslag. En er moeten verschillende aannemers aan de slag met de beschadigde kabels. Een andere complicerende factor is dat de sporen, doordat ze niet in gebruik zijn, ontroest moeten worden. De omvang van dat werk hangt weer af van de duur waarop het spoor buiten gebruik zijn", geeft de spoorwegbeheerder aan.