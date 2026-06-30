Eeneiige vierling geboren: 'Dit komt bijna nooit voor en is heel bijzonder'
Een eeneiige vierling je hoort het bijna nooit, maar in het Máxima MC in Veldhoven was het vorige maand raak. "De kans is één op de elf miljoen dat je in een keer vier baby's krijgt", legt gynaecoloog Pieter Runnard Heimel uit. "Bij zo'n bevalling is ook extra zorg nodig en daar moet je rekening mee houden met de bezetting."
De broers Adam, Amir, Hassan en Hussein, zijn de één op die elf miljoen. De vier baby's zijn op 15 mei geboren in het ziekenhuis in Veldhoven en dat is heel bijzonder, stelt gynaecoloog Runnard Heimel. Hij is gespecialiseerd in risicovolle zwangerschappen, zoals de geboorte van meerlingen is.
"Ik heb even gezocht of er de afgelopen jaren een eeneiige vierling is geboren in ons ziekenhuis", vertelt de arts. "Ik kwam uit bij een geboorte van ongeveer twintig jaar geleden." Volgens Runnard Heimel is het zelfs in de hele regio nog nooit eerder gebeurd dat er een eeneiige vierling is geboren.
Risico's groot
Een vierling is niet alleen bijzonder, maar brengt ook risico's met zich mee. "De impact van zo'n zwangerschap en bevalling is groot", legt de gynaecoloog uit. "Niet alleen omdat je in één keer vier kinderen hebt, maar ook omdat de baby's vaak te vroeg geboren zijn. Dat vergt extra aandacht en zorg."
De vierling deelde één placenta. Daardoor was de zwangerschap extra ingewikkeld en moesten de moeder en de kinderen nauwlettend in de gaten worden gehouden. "Op een gegeven moment konden we de condities van de baby's niet meer goed monitoren", legt hij uit. "Toen moesten we met elkaar de afweging maken: wachten we nog langer of is het veiliger om de baby's geboren te laten worden?"
Groot team met specialisten
Over die vraag werd uitgebreid overlegd door de verschillende specialisten in het ziekenhuis. Om de bevalling vervolgens zo goed mogelijk te laten verlopen, werd ruim van tevoren een groot team van artsen en specialisten samengesteld. Voor elke baby stond zelfs een apart team klaar.
"We hadden vier teams tegelijkertijd beschikbaar, zodat ieder kind vanaf de eerste seconde dezelfde hoogspecialistische zorg kon krijgen", vertelt Runnard Heimel.
Het Máxima MC heeft als enige niet-academische ziekenhuis in Zuid-Nederland zowel een NICU (een intensive care) als een gespecialiseerde afdeling voor zwangere vrouwen. Hierdoor was het na de bevalling mogelijk om de vier broertjes op te vangen in het ziekenhuis.