Eeneiige vierling geboren: 'Dit komt bijna nooit voor en is heel bijzonder'

Een eeneiige vierling je hoort het bijna nooit, maar in het Máxima MC in Veldhoven was het vorige maand raak. "De kans is één op de elf miljoen dat je in een keer vier baby's krijgt", legt gynaecoloog Pieter Runnard Heimel uit. "Bij zo'n bevalling is ook extra zorg nodig en daar moet je rekening mee houden met de bezetting."

De broers Adam, Amir, Hassan en Hussein, zijn de één op die elf miljoen. De vier baby's zijn op 15 mei geboren in het ziekenhuis in Veldhoven en dat is heel bijzonder, stelt gynaecoloog Runnard Heimel. Hij is gespecialiseerd in risicovolle zwangerschappen, zoals de geboorte van meerlingen is. "Ik heb even gezocht of er de afgelopen jaren een eeneiige vierling is geboren in ons ziekenhuis", vertelt de arts. "Ik kwam uit bij een geboorte van ongeveer twintig jaar geleden." Volgens Runnard Heimel is het zelfs in de hele regio nog nooit eerder gebeurd dat er een eeneiige vierling is geboren.