Humor helpt uitblinkende trampolinespringer: 'Ik moet ervan genieten'

Hij staat in Nederland op eenzame hoogte en pakte afgelopen weekend zijn vijfde nationale titel. Trampolinespringer Milco Abrahams (25) uit Oss hoeft zich in eigen land niet meer te bewijzen, maar hij wil bij de wereldtop horen. Dat zorgt bij internationale wedstrijden voor zenuwen, maar coach Lennard Villafuerte heeft daar iets op gevonden. “Door grappen te maken, haalt hij stress bij me weg."

Focus, het is een woord dat veel wordt gebruikt door topsporters. Die focus is volgens Abrahams noodzakelijk om te presteren, maar soms schiet hij daarin door. “Bij het laatste NK voelde ik me comfortabel, ik was zeer tevreden over de mindset. Terwijl ik bij het WK vorig jaar moeite had om de zenuwen onder controle te houden. Ik ben dan soms zo gefocust dat ik een beetje blokkeer.”

Coach Villafuerte kiest voor humor om de scherpste randjes in die focus weg te halen. “Hij is een geweldige man en heeft dezelfde humor als ik. Als hij ziet dat de concentratie teveel in mijn hoofd zit, dan maakt hij een grapje over bijvoorbeeld iemand anders. Ik schiet dan even uit de focus en realiseer me weer dat ik moet genieten. Als ik met plezier op de trampoline sta, dan komt het er vanzelf uit.” Het mentale aspect is een verbeterpunt voor de Ossenaar, die de Olympische Spelen van 2028 bovenaan zijn verlanglijst heeft staan. “Mijn poging om Parijs te halen lukte nèt niet, vanaf toen ben direct plannen gaan maken voor Los Angeles. Daar tussendoor wil ik er staan op de internationale toernooien, waar ik, als alles goed gaat, mee moet kunnen met de beste 20/25 van de wereld.”

Trampolinespringer Milco Abrahams en Lennard Villafuerte (foto: Aniek Maarsseveen).

De nationale titels maken hem trots, al is dat geen verrassing meer. “Als het foutloos verloopt, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat ik Nederlands kampioen word. Natuurlijk blijft dat speciaal, wie kan nou zeggen dat hij vijf titels heeft? Ik hoop wel dat mijn tegenstanders de komende jaren grotere stappen zetten, dat is goed voor de sport. In de toekomst komt er met Kwin Oldewarris een bizar talent bij, die kan mij in de problemen gaan brengen.” Abrahams traint vrijwel dagelijks bij Flik-Flak in Den Bosch, maar reist ook regelmatig naar Duitsland. Een vetpot is het niet en daarom koos hij na het afronden van zijn studie Communication & Multimedia Design voor een bijbaantje bij een slager. “Veel vacatures zijn 40 uur, dat is met topsport niet te doen. Toen ik toevallig langs een slager liep, heb ik gevraagd of ze wat handjes nodig hadden.”

"Ik heb zoveel gekke dingen gedaan."

Zijn ideale manier van geld verdienen is als entertainer. Zo was een baan als stuntman een wens, maar nu gaat hij komende zomervakantie in een pretpark meewerken aan duikshows. “Angst ken ik niet en ik hou van de kick. Vroeger heb ik zoveel gekke dingen gedaan, zoals uit hijskranen springen of salto’s maken vanaf bruggen. Dat doe ik soms nog steeds, met het verschil dat ik me nu bewust ben van de risico’s."