Wie wordt de hoogste nieuwe binnenkomer in de Brabantse Top 100?

Wat hebben Jan Biggel, WC Experience en de zingende broers Sam & Merijn met elkaar gemeen? Ze waren de afgelopen jaren allemaal al eens de hoogste nieuwe binnenkomer in de Brabantse Top 100. De jaarlijkse lijst met de 100 mooiste liedjes uit Brabant komt er weer bijna aan en ook dit jaar zijn er weer verschillende kanshebbers voor die titel. Je kunt nog tot donderdagavond 21.00 uur stemmen.

Naast alle klassiekers van Guus, Krezip, Gerard en Django is het leuk om te zien dat er elk jaar weer 'nieuwe liedjes' worden ontdekt. De ene keer is het daadwerkelijk een fonkelnieuwe hit, de andere keer een oude bekende. Wie zal er dit jaar hoog binnenkomen? We zetten een paar kanshebbers op een rij. Leo Alkemade

De vrolijke acteur, cabaretier én zanger uit Tilburg in de Brabantse Top 100? Hij zou daar vast wel zin in hebben! Muziek is namelijk een van zijn grote passies. Net als wielrennen. Laat hij nu met het liedje 'In het Wiel' beide liefdes combineren. Een mooi liedje over vaderliefde op de fiets.

Senna

De Helmondse zangeres timmert lekker aan de weg. Het liedje 'Kleine Vogel' kan op geen enkel feestje ontbreken. Het betekende de definitieve doorbraak voor Senna, wat haar vervolgens ook weer een leuke samenwerking met rapper Donnie opleverde. Rutger van Barneveld

Terwijl Nederland vorige week Griekse temperaturen aantikte, schoot de zanger uit Grave als een raket uit de startblokken. 'Zwoele Zomernachten' is een zomers liedje met wat Griekse invloeden. Ineens is daar de hit waar hij al jaren naar op zoek was. Tiësto

Geen nieuwe hit, maar een oude klassieker die toch weer zijn weg naar de top weet te vinden. 'Traffic' was een grote hit voor de Bredanaar, die in de jaren daarna ook een aantal keer tot beste dj van de wereld werd verkozen. Django Wagner & De Troubadours

Zo hoorden we Django zelden. Een prachtig klein liedje dat ontstond tijdens het tv-programma De Troubadours. 'Kind Van De Zon En De Wind' werd meteen omarmd door het publiek. Welke liedjes uiteindelijk in die bijzondere Brabantse Top 100 terechtkomen, ligt in handen van het publiek. Stemmen kan tot donderdagavond 21:00 uur. De lijst is vervolgens op 7 juli te horen tijdens de Dag van de Zachte G.