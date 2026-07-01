LIVE 112-nieuws | Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond | Nieuwe weg in Oosterhout nog geen drie kwartier open, nu al eerste ongeluk

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10:41 Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond Een fietser en bromfietser zijn woensdag op de Rijpelbaan in Helmond tegen elkaar gebotst. Een van de twee is ter plekke door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Lees verder