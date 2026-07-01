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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond | Nieuwe weg in Oosterhout nog geen drie kwartier open, nu al eerste ongeluk

Vandaag om 10:41

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

10:41

Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond

Een fietser en bromfietser zijn woensdag op de Rijpelbaan in Helmond tegen elkaar gebotst. Een van de twee is ter plekke door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

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08:56

Nieuwe weg in Oosterhout nog geen drie kwartier open, nu al eerste ongeluk

Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Zomereikweg in Oosterhout. Een van de auto's kwam daarbij op de zijkant in de berm terecht. Opvallend is dat het ongeluk gebeurde op een nieuwe weg die pas veertig minuten open was. 

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