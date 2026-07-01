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LIVE 112-nieuws | Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond | Nieuwe weg in Oosterhout nog geen drie kwartier open, nu al eerste ongeluk
Vandaag om 10:41
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Liveblog
10:41
Fietser en bromfietser botsen op elkaar in Helmond
Een fietser en bromfietser zijn woensdag op de Rijpelbaan in Helmond tegen elkaar gebotst. Een van de twee is ter plekke door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
08:56
Nieuwe weg in Oosterhout nog geen drie kwartier open, nu al eerste ongeluk
Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Zomereikweg in Oosterhout. Een van de auto's kwam daarbij op de zijkant in de berm terecht. Opvallend is dat het ongeluk gebeurde op een nieuwe weg die pas veertig minuten open was.
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