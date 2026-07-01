Mathieu van der Poel denkt over afscheid in 2028: 'Kan mooi eindpunt zijn'

Wielrenner Mathieu van der Poel staat zaterdag aan de start van zijn zesde Tour de France in Barcelona. Maar hoe lang gaan we hem nog aan de start van grote rondes zien? In een interview met de Belgische krant Nieuwsblad zegt 'MvdP' dat 2028 wel eens zijn laatste jaar als profwielrenner kan zijn.

Mathieu van der Poel werd door het medium onder meer gevraagd naar zijn contract, dat in 2028 afloopt. Daarop stelt hij dat dat jaar een 'mooi eindpunt' kan zijn.

"Dan ben ik 33, een mooie leeftijd om ermee te stoppen. Maar nog niets is definitief. Als ik in 2028 het niveau nog heb en het nog graag doe, dan kan alles nog", legt hij in het interview uit.

Tour de France

Op dit moment is Mathieu van der Poel 31 jaar en begint hij aan zijn zesde Tour de France. In het gesprek met Nieuwsblad vertelt hij dat hij een 'haat-liefde-verhouding' met de Tour heeft.

"Maar hoe ouder ik word, hoe liever ik naar de Tour ga. Ik vertrek dus zeker niet met tegenzin. Uiteraard rijd ik nog altijd liever eendagskoersen – daarin kan ik helemaal mezelf zijn - maar ik kan ondertussen beter plaatsen dat er in zo’n grote ronde ritten zijn waarin ik geen rol speel. Vorig jaar had ik het bijvoorbeeld echt naar mijn zin in de Tour.”

Persoonlijk nieuws

Overigens deelde Van der Poel afgelopen week ook ander en meer persoonlijk nieuws: hij wordt vader. Het eerste kindje van de wielrenner en zijn vriendin Roxanne wordt in januari verwachten, zo deelde het stel op sociale media.