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Voetganger die op vluchtstrook werd aangereden is man (48) uit België

Vandaag om 16:50 • Aangepast vandaag om 17:14
De voorruit van het politiebusje is beschadigd na de aanrijding (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De voorruit van het politiebusje is beschadigd na de aanrijding (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

De man die dinsdagavond op de vluchtstrook werd aangereden door een politiebusje, is een 48-jarige Belg. Hij liep tussen de stilstaande auto's in de file de vluchtstrook op, waarna hij werd geraakt door het busje.

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Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde dinsdag rond half zeven op de A50 bij Schaijk. De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie vervoerde arrestanten en reed vanwege de file over de vluchtstrook.

Wanneer verdachten worden vervoerd, mogen agenten met gepaste snelheid gebruikmaken van de vluchtstrook.

Waarom het slachtoffer de vluchtstrook opliep, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er misging.

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