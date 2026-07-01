Voetganger die op vluchtstrook werd aangereden is man (48) uit België

De man die dinsdagavond op de vluchtstrook werd aangereden door een politiebusje, is een 48-jarige Belg. Hij liep tussen de stilstaande auto's in de file de vluchtstrook op, waarna hij werd geraakt door het busje.

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Het ongeluk gebeurde dinsdag rond half zeven op de A50 bij Schaijk. De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie vervoerde arrestanten en reed vanwege de file over de vluchtstrook.

Wanneer verdachten worden vervoerd, mogen agenten met gepaste snelheid gebruikmaken van de vluchtstrook. Waarom het slachtoffer de vluchtstrook opliep, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er misging.